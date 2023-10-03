Кабмин пообещал не допустить роста цен на АЗС выше уровня инфляции

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«Наша ключевая задача - чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», - процитировал его ТАСС.

По словам Новака, это условие удалось соблюсти в прошлые годы, и аналогичная цель будет стоять как в этом году, так и в последующие.

Запрет экспорта нефтепродуктов из России уже повлек падение цен на бирже на 20%, отметил вице-премьер. По его словам, сейчас важно, чтобы цены «транслировались на мелкооптовое звено» - для производителей, покупающих не на бирже, а на нефтебазах.

Накануне стало известно, что в европейской части России биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина снизилась до 6% и 2–3,5% соответственно. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.