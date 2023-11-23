23 ноября 2023, 09:31

Кабмин отказался брать на себя обязанность регулировать цены на бензин

РИА «Новости»
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Правительство не поддержало законопроект о введении предельно допустимых цен на бензин и дизтопливо из-за возможного негативного влияния на рынок. Об этом сообщили «Известия».

Проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» внесли депутаты из фракции ЛДПР. Они предложили установить сроком от трех до пяти лет предельно допустимые розничные цены на бензин и дизель, возложив эту обязанность на кабмин. Последний предложение не поддержал.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко посчитали, что ограничение цен усугубит проблему. Госрегулирование, по мнению специалистов, исказит свободное рыночное ценообразование, остановит инвестиции в развитие сетей автозаправок и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, лишит стимула продавать топливо на внутреннем рынке. Все это вызовет дефицит и неконтролируемый рост цен.

Депутаты внесли законопроект осенью, когда произошел резкий скачок цен на бензин , а южные регионы пожаловались на дефицит. Правительство временно ограничило экспорт топлива , но тогда это сказалось только на оптовых продажах.

Законы Бензин Правительство РФ
22 ноября 2023, 07:40
Российские магазины пополнят 23 зарубежных бренда одежды, обуви, электроники и товаров для дома
Unsplash
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На рынок России готовятся выйти 23 бренда товаров из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции. Однако часть тех, что пришли в 2023 году, уже закрылись, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию консалтинговой компании NF Group.

Больше трети, 35%, из 23 готовящихся выйти на российский рынок зарубежных брендов - иранские. На втором месте Китай - 13%. Еще по 9% придется на Белоруссию, Казахстан, Южную Корею, Турцию и ОАЭ. Из них 74% брендов представят одежду и обувь. Остальные привезут товары для дома, электронику, книги и сувениры.

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов. <…> Большинство турецких брендов , вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», - заявила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Среди тех, что уже начали бизнес в России, большинство из Турции - 58%. На втором месте производители Белоруссии, на третьем - Эстонии. На них пришлись 16% и 8% экспортеров. В 63% случаев компании выпускали одежду и обувь.

Зарубежные производители ушли из России весной 2022 года, но некоторые вернулись под новыми названиями. Например, в апреле 2023 года в Москве открылся первый Maag - бывшая Zara.

Экспорт Торговля Россия Магазины Экономика
22 ноября 2023, 05:30
Вкладчикам рассказали, когда банк может не вернуть деньги
Unsplash
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Банки в определенных случаях могут не отдавать вкладчику его деньги. Для этого у них есть три законных основания, предупредил в разговоре с агентством «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, деньги могут не отдать, если судебные приставы наложили арест на счет. Обычно к такой мере прибегают в случае долгов. В этом случае все зависит не от банка, а от решения суда.

Вторым основанием для невозвращения денег Гусятников назвал попытку получить средства по недействительному паспорту. Он напомнил, что этот документ необходимо менять при достижении 20 и 45 лет. Если вкладчик этого не сделал, то деньги он сможет получить только после замены паспорта. Третье основание - подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», - подчеркнул юрист.

Он добавил, что доказательством легальности денег могут быть различные документы, подтверждающие их происхождение.

Банки Деньги
22 ноября 2023, 01:03
Орешкин рассказал о будущем курса рубля
РИА «Новости»
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Рубль еще может продемонстрировать укрепление, но не стоит ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса. Об этом помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал «Московскому комсомольцу».

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», - сказал он.

По словам Орешкина, коррекция курса рубля произошла на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это спровоцировало рост спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев предположил, что национальная валюта России может укрепиться еще сильнее благодаря принятым мерам.

Укрепление рубля эксперт связал с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки.

Рубль Россия Курс валют
21 ноября 2023, 20:50
Forbes назвал самый убыточный российский банк
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Журналисты составили рейтинг самых убыточных компаний России по итогам прошлого года. Первое место в нем отдали ВТБ, сообщил журнал Forbes.

«Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из 10 таких компаний», - указали в материале.

Авторы статьи подсчитали, что в 2022 году убытки ВТБ составили 612,6 миллиарда рублей. По данным Forbes, внешнеполитические риски оказали на банк более сильное влияние потому, что он показал большую уязвимость к вероятности международных санкций.

В качестве источников для составления рейтинга взяли только опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность за 2022 год, данные ФНС России и Росстата из системы СПАРК.

В Forbes подчеркнули, что в 2023 году ВТБ все же вышел в прибыль.

В начале ноября ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке до 16,4%. Условия кредитования банк изменил после решения ЦБ о ключевой ставке.

Банки Россия

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