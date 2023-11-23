Кабмин отказался брать на себя обязанность регулировать цены на бензин

Проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» внесли депутаты из фракции ЛДПР. Они предложили установить сроком от трех до пяти лет предельно допустимые розничные цены на бензин и дизель, возложив эту обязанность на кабмин. Последний предложение не поддержал.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко посчитали, что ограничение цен усугубит проблему. Госрегулирование, по мнению специалистов, исказит свободное рыночное ценообразование, остановит инвестиции в развитие сетей автозаправок и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, лишит стимула продавать топливо на внутреннем рынке. Все это вызовет дефицит и неконтролируемый рост цен.

Депутаты внесли законопроект осенью, когда произошел резкий скачок цен на бензин , а южные регионы пожаловались на дефицит. Правительство временно ограничило экспорт топлива , но тогда это сказалось только на оптовых продажах.