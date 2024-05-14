14 мая 2024, 15:17

Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали

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Центробанк вслед за Мосбиржей обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритарных акционеров. Юристы ведомства обратились в 17-й арбитражный апелляционный суд, сообщил сайт «Право.ру».

Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции подали 13 мая. Центробанк не согласился с изъятием акций двух тысяч миноритарных акционеров СМЗ в доход государства. Мосбиржа подала аналогичную жалобу 2 мая, и через пять дней ее приняли к рассмотрению.

Приватизацию СМЗ признали незаконной в 2022 году. По иску Генпрокуратуры государство получило 89,4% акций предприятия, которые принадлежали четырем бенефициарам, а именно Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Затем Арбитражный суд Пермского края постановил изъять оставшиеся 10,6%, которые находились в свободном обращении и выставлялись на Мосбирже.

В апреле площадка приостановила торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group. Минпромторг потребовал через суд приостановить права компании на дочерний «Корпоративный центр Икс 5».

Суд Бизнес Деньги Центробанк Экономика Мосбиржа
14 мая 2024, 15:15
Силуанов анонсировал внедрение нового механизма по налоговым вычетам
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Автоматический расчет налоговых вычетов заработает с 2026 года. Россияне больше не будут ходить по разным инстанциям и собирать бумаги, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, соответствующее поручение давал президент Владимир Путин. Сейчас министерство работает с налоговой службой над созданием этого механизма.

Силуанов отметил, что россиянам приходится ходить по разным организациям и собирать справки, чтобы получить налоговые вычеты. Эти процедуры занимают много времени.

«По итогам 2025 года, в 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», - подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года пенсии неработающих россиян будут индексировать дважды. Это будет происходить с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

Налоги Владимир Путин Антон Силуанов
14 мая 2024, 13:57
Ярославский судостроительный завод арестовали по иску прокуратуры
РИА «Новости»
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Ярославский судостроительный завод арестовали по требованию региональной прокуратуры к московской компании «Лидер Гарант». Такое решение принял Арбитражный суд Ярославской области, сообщил РБК.

Информация об аресте Ярославского судостроительного завода в качестве обеспечительной меры появилась в картотеке арбитражных дел и банке данных исполнительных производств. Прокуратура Ярославской области обратилась в суд 25 апреля, в тот же день ее иск удовлетворили. Следующее заседание пройдет 27 мая.

Суть претензий надзорного ведомства к «Лидер Гарант» в материалах дела не указали. Компания владела 100% компании «Биком», которая в 2008 году распоряжалась 19,7% акций Ярославского судостроительного завода. Предприятие специализировалось на производстве буксиров, танкеров, катеров, траулеров и других судов до 3,4 тысячи тонн. В 2023 году прибыль компании составила 55,3 миллиона рублей.

Занимавшаяся морскими грузовыми перевозками и обслуживанием терминалов датская компания Maersk передумала уходить из России. Она приостановила ликвидацию дочерних структур.

Суд Прокуратура РФ Бизнес
14 мая 2024, 11:35
В МИД сообщили о росте товарооборота России с Центральной Азией
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Товарооборот России с Центральной Азией в прошлом году превысил 44 миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Михаил Галузин на конференции клуба «Валдай». Его процитировало РИА «Новости».

«Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером», - сказал он.

По его словам, 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на российский рынок. Этот процесс в значительной мере обеспечивается благодаря переходу на расчеты в национальных валютах.

Как сообщал президент России Владимир Путин, общий внутренний валовый продукт стран - членов Евразийского экономического союза за 10 лет увеличился до 2,5 триллиона долларов. Глава государства назвал ЕАЭС - эффективной и динамичной интеграционной структурой. А взаимодействие в рамках союза выгодно каждой стране - участнице.

Торговля Россия Азия
14 мая 2024, 01:45
Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег
РИА «Новости»
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Национальную систему платежных карт (НСПК) предложили включить в систему по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом РБК сообщил представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (РФМ).

По данным Росфинмониторинга, НСПК в настоящее время не взаимодействует со службой «финансовой разведки», поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.

Ранее стало известно, что власти Республики Маврикий планируют использовать российскую платежную систему «Мир». При этом точные сроки начала работы платежной системы пока неизвестны.

Банки Мошенничество Деньги

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