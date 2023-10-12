Израиль озвучил условия для возобновления поставок света и воды в сектор Газа
Израиль не собирается поставлять воду, электроэнергию и топливо в сектор Газа до тех пор, пока радикалы не освободят заложников. Такое заявление сделал израильский министр энергетики Исраэль Кац на своей странице в соцсети X.
«Гуманитарная помощь Газе? Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», - написал он.
Кац добавил, что Израиль сейчас никто не должен учить морали. Сектор Газа оказался в полной блокаде. Так израильская сторона ответила на ракетную атаку по своей стране, которая случилась 7 октября.
По последним данным, погибли полторы тысячи израильтян, еще почти четыре тысячи пострадали, уточнил ТАСС. Жертвами с палестинской стороны стали более 1,2 тысячи человек , ранены около 5,9 тысячи. Недавно ЦАХАЛ объявил, что в государственных больницах Израиля запретят лечить пленных боевиков движения ХАМАС.