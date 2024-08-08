«Изменились планы». Россияне потеряли интерес к маркетплейсам

Причина снижения количества покупок весной и летом, совершенных потребителями онлайн, заключается в периоде отпусков.

«Это традиционное падение, потому что у людей в летний период меняются планы. Если мы говорим о товарах повседневного спроса, то речь скорее всего идет о тех товарах, которые люди чаще покупают в период осень-весна. Далее начинается период отпусков, и, естественно, продажи падают», - рассказал он.

При этом массового роста цен на товары в онлайн-магазинах не наблюдается, отметил эксперт. Вне зависимости от того, есть ли нехватка курьеров и сборщиков, цены остались прежними, так как товар всегда можно заказать в пункт выдачи.

«У нас есть пункты выдачи заказов, которыми тоже все активно пользуются. Что касается курьерской доставки, то могут быть перебои с уходом части рабочей силы, состоящей из мигрантов. Но в целом отметить рост цен на маркетплейсах нельзя», - подытожил он.

Ранее Анфиногенов предупредил россиян о подорожании товаров из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который усложнит ввоз товаров в Россию.