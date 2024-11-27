27 ноября 2024, 19:05

«Из одного кармана в другой». Как меры ЦБ повлияют на курс рубля?

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Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. С чем это связано и поможет ли мера остановить ослабление рубля, рассказал 360.ru аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».

«Когда Центральный банк говорит, что он не будет больше покупать валюту в рамках вот этих сделок - фактически это означает, что у нас остаются чистые продажи валюты. Это до определенной степени поддерживает курс рубля. Поэтому сейчас у нас резкое укрепление прошло, но я думаю, что ослабление рубля это не остановит, просто затормозит», - добавил эксперт.

Для возвращения к прежнему курсу доллара необходимо наладить внешнеторговые расчеты, отметил Голубовский. Он напомнил, что недавно под санкции попал Газпромбанк, работавший с валютой, что тоже негативно сказалось на рубле.

Согласно данным торгов на внебиржевом рынке «Форекс» , юань отреагировал на меры ЦБ снижением на 1,7%, динамика курса доллара замедлилась до +4,53%.

Финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу декабря достигнет 122 рублей.до +4,53%

Рубль Курс валют Курс доллара Центробанк
27 ноября 2024, 19:16
Песков напомнил о рублевой зарплате россиян на фоне динамики курса доллара
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара никак не повлияет на россиян, ведь они получают зарплату в рублях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Вы зарплату в какой валюте получаете?» - спросил Песков журналиста.

Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь, что в России подавляющее большинство операций с Казахстаном производится в рублях и тенге. Он добавил, что это вызывает удовлетворение.

На четверг, 28 ноября, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 108,0104 рубля. По мнению финансового эксперта Андрея Бархоты, к концу декабря курс доллара может достичь 122 рублей.

При этом ЦБ на время прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Аналитик Дмитрий Голубовский назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».

Кремль Рубль Дмитрий Песков Россия Зарплаты Курс доллара
27 ноября 2024, 18:54
Россиянам рассказали, какие доллары брать в Турцию
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Перед поездкой за границу российским туристам рекомендуется приобрести доллары нового образца или другую валюту, которую можно обменять в стране пребывания. Как рассказал РИА «Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, это связано с тем, что в последнее время многие страны отказываются принимать доллары старого образца.

В среду корреспондент агентства узнал, что в столице Турции перестали принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца. Причиной стали сообщения в местных СМИ и социальных сетях о большом количестве фальшивых купюр.

«Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание», - отметил Мурадян.

Он добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что государство-эмитент намерено принимать меры в отношении валюты, которая формально все еще находится в обращении.

По его словам, даже с точки зрения элементарной логики сложно объяснить, почему так происходит. Он посоветовал россиянам, собирающимся в поездку за границу, заранее позаботиться о покупке долларов нового образца или другой валюты, которую можно обменять в стране пребывания. Такую валюту можно приобрести в России.

Ранее официальный курс доллара превысил 108 рублей. Евро стоит более 113 рублей, а юань - выше 14. Центробанк также временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

США Турция Доллары США
27 ноября 2024, 16:13
Курс евро взлетел почти до 120 рублей
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Курс доллара достиг 113 рублей на внебиржевом рынке Forex. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта поднялась до отметки в 119 рублей.

Днем 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей. Евро тоже поднялся более чем на 4%. С начала месяца американская валюта выросла на 12,5%.

В ближайшее время курс доллара и евро будет расти , считают эксперты. На этом фоне в России подорожает импортная техника.

Сейчас лучше всего хранить деньги в золоте, так как драгметалл может подняться в цене. Сейчас его стоимость составляет 2630 долларов (около 280 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Евро Рубль Курс евро
26 ноября 2024, 17:37
Минфин назвал курс рубля благоприятным для экспортеров
РИА «Новости»
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Курс рубля оказался благоприятным для экспортеров, и это им важнее ключевой ставки. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, которого процитировал РБК.

«Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень даже способствующий экспорту», - рассказал он.

Кроме того, глава Минфина в шутку призвал не думать о повышении ключевой ставки, чтобы оно не сбылось.

Ранее экономист Александр Разуваев призвал вкладывать сбережения не в доллары, а в золото. По его прогнозам, в ближайшее время драгоценный металл будет только расти в цене.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку начнут понижать уже в следующем году.

Рубль Минфин РФ Курс валют Антон Силуанов

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