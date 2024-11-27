«Из одного кармана в другой». Как меры ЦБ повлияют на курс рубля?
Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. С чем это связано и поможет ли мера остановить ослабление рубля, рассказал 360.ru аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Он назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».
«Когда Центральный банк говорит, что он не будет больше покупать валюту в рамках вот этих сделок - фактически это означает, что у нас остаются чистые продажи валюты. Это до определенной степени поддерживает курс рубля. Поэтому сейчас у нас резкое укрепление прошло, но я думаю, что ослабление рубля это не остановит, просто затормозит», - добавил эксперт.
Для возвращения к прежнему курсу доллара необходимо наладить внешнеторговые расчеты, отметил Голубовский. Он напомнил, что недавно под санкции попал Газпромбанк, работавший с валютой, что тоже негативно сказалось на рубле.
Согласно данным торгов на внебиржевом рынке «Форекс» , юань отреагировал на меры ЦБ снижением на 1,7%, динамика курса доллара замедлилась до +4,53%.
Финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу декабря достигнет 122 рублей.до +4,53%