«Июльский провал». Падение спроса на семейную ипотеку связали с июньским ажиотажем

«Во-первых, условия немного изменили. Во-вторых, правительство дотянуло фактически до июля. Программа завершилась в июне, а они только в начале июля приняли постановление, в рамках которого описали контуры этой программы , то, как она будет действовать», - сказал он.

Россияне, по словам специалиста, не понимали, продлят ли программу и, если да, то в каком формате. Поэтому семьи решили на всякий случай обзавестись недвижимостью в начале лета.

«То есть они могли бы купить, например, в июле–августе, но так как правительство затянуло с этим, они не знали и купили в июне. Поэтому июльский провал совершенно адекватен», - объяснил Барсуков.

Спрос на семейную ипотеку, по прогнозу собеседника 360.ru, снизится в численном выражении. Барсуков объяснил это не только ужесточением требований к участникам программы, но и смещением акцента на индивидуальное жилищное строительство.

«Произошла переориентация на строительство домов, на него сделали определенный акцент. Поэтому, думаю, какое-то сокращение все-таки произойдет», - предупредил специалист.

Оператор программы «Дом.РФ» сообщил, что количество заявок на программу «Семейная ипотека» в июле сократился на 22%. Банки рассмотрели 152,6 тысячи обращений.