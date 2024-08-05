05 августа 2024, 12:51

«Июльский провал». Падение спроса на семейную ипотеку связали с июньским ажиотажем

Unsplash
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Спрос на семейную ипотеку в России после перезапуска программы сократился почти на четверть. Член Гильдии риелторов Москвы, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил 360.ru, что многие желающие на всякий случай оформили кредит до введения новых правил.

«Во-первых, условия немного изменили. Во-вторых, правительство дотянуло фактически до июля. Программа завершилась в июне, а они только в начале июля приняли постановление, в рамках которого описали контуры этой программы , то, как она будет действовать», - сказал он.

Россияне, по словам специалиста, не понимали, продлят ли программу и, если да, то в каком формате. Поэтому семьи решили на всякий случай обзавестись недвижимостью в начале лета.

«То есть они могли бы купить, например, в июле–августе, но так как правительство затянуло с этим, они не знали и купили в июне. Поэтому июльский провал совершенно адекватен», - объяснил Барсуков.

Спрос на семейную ипотеку, по прогнозу собеседника 360.ru, снизится в численном выражении. Барсуков объяснил это не только ужесточением требований к участникам программы, но и смещением акцента на индивидуальное жилищное строительство.

«Произошла переориентация на строительство домов, на него сделали определенный акцент. Поэтому, думаю, какое-то сокращение все-таки произойдет», - предупредил специалист.

Оператор программы «Дом.РФ» сообщил, что количество заявок на программу «Семейная ипотека» в июле сократился на 22%. Банки рассмотрели 152,6 тысячи обращений.

Семья Строительство Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги Льготная ипотека Социальная ипотека
05 августа 2024, 12:24
Wildberries и Russ официально объединились
РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries завершил процесс объединения с рекламным оператором Russ. Теперь компания официально называется ООО РВБ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ООО РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО „Вайлдберриз“», - отметили в компании.

Глава маркетплейса Татьяна Бакальчук подчеркивала, что после слияния с российским оператором наружной рекламы торговая площадка Wildberries не изменится.

Также Бакальчук официально объявила о разводе, она уже подала иск в суд на мужа. Предпринимательница призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с Russ.

Владислав Бакальчук, ее супруг, ранее пожаловался на отстранение от управления компанией. Он явился к главе Чечни Рамзану Кадырову и объявил о рейдерском захвате Wildberries. Татьяна Бакальчук опровергла все слухи.

Юрист Сергей Жорин также предположил, что супруги заключали брачное соглашение , ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. По его мнению, Владислав не сможет получить половину акций Wildberries при разводе.

При этом сам Владислав уверяет, что создал компанию вместе с женой. Статус «основательница Wildberries» всегда был элементом маркетинга и пиара. Образ self-made woman помогал им в развитии и продвижении, отметил мужчина.

Суд Реклама Рамзан Кадыров Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
05 августа 2024, 09:12
Число заявок на семейную ипотеку сократилось после изменения программы
pxhere.com
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Изменение условий семейной ипотеки в июле 2024 года не привело к резкому падению интереса у заемщиков к льготным кредитам, но число заявок все же сократилось на 22%, если сравнивать с июнем. Данные предоставил оператор программы «Дом.РФ», их опубликовал РБК.

За месяц россияне подали в банки 152,6 тысячи заявок на семейную ипотеку. По сравнению с июлем 2023 года количество заявок сократилось на 15,4% в целом по стране.

Для сопоставления год к году брали периоды с 27 июня по 1 августа 2024 года и с 29 июня по 3 августа 2023 года - по пять полных недель. За июнь 2024 года учитывались четыре полные недели с 30 мая по 27 июня.

Согласно полученным данным, динамика подачи заявок на семейную ипотеку в июне получилась неравномерной. Россияне подали 22,5 тысячи обращений, но статистика включает последние дни июня, когда действовали прежние условия программы. На второй неделе июля число новых заявок упало до 5,7 тысячи, а на третьей неделе (после публикации постановления правительства) - резко возросло до 50,7 тысячи. Во второй половине июля спрос на семейную ипотеку стабилизировался на уровне выше 35 тысяч обращений в неделю.

В Москве количество заявок по этой программе снизилось на 28,1% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении - на 11,3% (меньше). В Ленинградской области количество заявок упало на 56,1%, в Санкт-Петербурге - на 37,6%.

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы семейной ипотеки, количество поданных заявок на такие кредиты в целом снизилось на 4,3% по сравнению с июнем и на 11,5% по сравнению с июлем прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин утвердил особые условия ипотеки для семей с детьми.

Семья Льготная ипотека
03 августа 2024, 14:46
Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя
РИА «Новости»
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Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди стран «Большой двадцатки» меньше всего должна Индия - 1316 долларов на человека. На втором месте Индонезия с 1747 долларами, а у России этот показатель составляет 2076 долларов.

Самый высокий уровень долга на душу населения приходится на Сингапур - 149,3 тысячи долларов на человека. На втором месте находятся США со 104,5 тысячи.

В конце июля государственный долг США обновил новый рекорд и впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.

Ранее глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл заявил , что дальше занимать деньги и увеличивать госдолг США уже не смогут.

Россия Экономика Госдолг
03 августа 2024, 10:27
В Киргизии призвали не ограничивать работу в России мигрантов из республики
РИА «Новости»
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Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов выразил надежду, что возможные новые ограничения на работу мигрантов в России не коснутся граждан республики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Государственной думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики», - указал Байсалов.

По его словам, граждане Киргизии должны обладать свободным и равноправным доступом к рынку, поскольку страна входит в состав ЕАЭС. В противном случае, пояснил он, будет трудно объяснить жителям смысл членства в организации.

Накануне Генпрокуратура усмотрела риски для законопослушных россиян в существующем варианте законопроекта о миграционном контроле и рекомендовала депутатам и сенаторам его доработать, прежде чем отправлять на подпись президенту.

Киргизия Мигранты Россия Работа

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