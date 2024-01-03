Италия увеличила экспорт в Россию товаров моды

Самые богатые предприниматели России за 2023 год увеличили общую стоимость своего состояния на 50 миллиардов долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index, сформированного на оценке стоимости ценных бумаг подконтрольных предпринимателям компаний.

Пятерку самых разбогатевших в прошлом году российских предпринимателей открыл основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Принадлежащие ему доли акций в различных компаний подорожали на 9,29 миллиарда долларов, увеличив состояние бизнесмена до 24,7 миллиардов долларов.

Следующим по росту капитала стал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его богатство за год выросло на 5,67 миллиарда долларов, а все его активы оценили в 17,42 миллиарда доллара.

Сооснователь международной группы НЛМК Владимир Лисин стал третьим с результатом 4,08 миллиарда долларов дохода и 23,9 миллиарда в американской валюты общего богатства.

Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл», но сохранил свою долю в компании в виде акций, которые за год принесли ему 3,91 миллиарда долларов, увеличив его состояние до 9,78 миллиарда.

Замкнул пятерку глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Принадлежащие ему ценные бумаги выросли в цене на 2,83 миллиарда долларов, а общее состояние до 27,5 миллиардов.

Но кроме заработка акции могут приносить и убытки. Это в полной мере оценил основной акционер компании «Акрона» Вячеслав Кантор. За год его состояние уменьшилось на 149 миллионов долларов и составило 6,21 миллиарда Всего в рейтинг Bloomberg вошли 25 российских предпринимателей, включенных в число 500 богатейших людей планеты.

Самые богатые предприниматели России за 2023 год увеличили общую стоимость своего состояния на 50 миллиардов долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index , сформированного на оценке стоимости ценных бумаг подконтрольных предпринимателям компаний.