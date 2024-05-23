Италия стала главным импортером российского газа в Евросоюзе

Данные статслужбы проанализировало РИА «Новости». В марте поставки газа из России в Евросоюз увеличились на 2,3%, до 1,14 миллиарда евро. Из них по трубопроводам перекачали топливо стоимостью 602,6 миллиона евро.

Крупнейшим покупателем российского газа стала Италия. В марте она нарастила поставки в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро. Это рекордный показатель за последний год. Больше топлива итальянские компании закупили только в феврале 2023 года, на сумму 282 миллиона евро.

Испания нарастила экспорт в 1,7 раза, до 196 миллионов евро, и заняла второе место по объему закупок газа у России в марте. Третья строчка досталась Венгрии, которая потратила 174 миллиона евро.

Италия не сможет отказаться от российского газа , заявил экономист Александр Разуваев. Альтернативными, но не равноценными поставщиками он назвал Азербайджан и Алжир.