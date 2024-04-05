IT-специалистам выдадут больше льготных ипотечных кредитов

Общий лимит средств в рамках программы достигнет 700 миллиардов рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов», - заявил Мишустин.

Ипотечную программу для сотрудников аккредитованных IT-компаний запустили в 2022 году. Она распространена на специалистов от 18 до 50 лет, льготная ставка составляет до 5% годовых. Цель - поддержать отрасль и создать комфортные условия для работников.

Ранее в России выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки. Программа позволяет получить в кредит до полумиллиарда рублей, в том числе реконструкцию или модернизацию заводских цехов. Льготная ставка для предприятий составит 5% годовых, для технологических компаний - 3%.