IT-специалист назвал переводы, из-за которых могут заблокировать банковскую карту

Наиболее частая и веская причина для блокировки карты - регулярное снятие крупных сумм, особенно, сразу после зачисления денег.

По словам эксперта, выводы о безопасности той или иной операции искусственный интеллект делает на основе математических моделей. Для подозрительных или нетипичных операций может потребоваться дополнительная проверка.

Переводы между людьми, связанными родственными или рабочими отношениями, скорее всего, не вызовут подозрений системы, в отличие от переводов незнакомцам. При этом строка «назначение платежа» не имеет особенного значения для искусственного интеллекта.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами. Юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники под видом сотрудников сотового оператора уговаривают свою жертву перезаключить договор на использование номера телефона. В ходе разговора мошенник узнает у собеседника код из СМС и убеждает пройти по ссылке, после чего получает доступ к карте жертвы и ее аккаунту на «Госуслугах».