В то же время банки ищут варианты извлечения дополнительного дохода.

В России до сих пор популярны наличные. При этом для финансовой системы страны это несет некоторые угрозы. Эти деньги фактически оторваны от экономики России.

Он пояснил, что процесс снятия наличных в банкоматах относится к числу кассовых операций. А для классических банков этот процесс проводится как маржинальная операция. То есть предусмотрены комиссии за снятие наличных. И существуют также определенные лимиты. Без комиссии, например, можно за месяц снять 300 тысяч рублей. Если сумма больше, то с клиента снимаются дополнительные деньги за операцию.

«То есть это исторически так было», - отметил эксперт.

По его словам, на российском рынке сложилась интересная ситуация. На руках у населения достаточно много наличных денег. Бархота напомнил, что этот показатель достигает 18 триллионов рублей. Это исторический рекорд. Такого не было даже в пандемийный период, заверил он.

В частности, у Сбербанка сейчас активно развиваются разные пакетные продукты, в том числе подписки на разные сервисы. Бархота предположил, что при использовании таких экосистем можно минимизировать или вообще отменить комиссии за получение наличных денег.

По его мнению, создание пакетных продуктов скорее всего направлена не столько для повышения комиссионного дохода, сколько для увеличения числа подписчиков. Просто нужно внимательно изучить все условия, резюмировал эксперт.