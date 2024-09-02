Заемщик получает ипотечные каникулы, в рамках которых за полгода можно решить тот или иной вопрос. Но надо понимать, что банк просто так не простит человеку шесть месяцев без платежей. В таком случае кредитная организация увеличивает общий срок ипотеки.

Также, как заметил брокер, можно рассмотреть меру по реструктуризации кредита.

«Если у человека несколько кредитов, можно объединить их в один через реструктуризацию или рефинансирование. По всем ипотечным продуктам сделать единую ставку и платить единым платежом и за квартиру, и потребительский, и другие кредиты», - пояснил эксперт по недвижимости.

Если финансовая ситуация шаткая, ипотечную квартиру можно сдавать. В таком случае заемщику следует переехать в жилье с меньшей площадью или в более удаленный район. А деньги со сдачи квартиры отправлять на погашение ипотеки.

Ипотечную квартиру также можно продать.

«С 11 сентября вступают в силу новые правила, по которым заемщик может продать квартиру по той цене, которую сам считает нужной, а не которую назначает банк, чтобы забрать свой долг», - подчеркнул Ракута.

Он добавил, что сейчас банки заинтересованы в том, чтобы помочь или скорректировать условия, в которых оказался заемщик. Поэтому стоит общаться с представителями кредитной организации и вместе искать пути решения.

«Известия » на основе данных Центробанка сообщили, что просрочки по жилищным кредитам у россиян стали превышать 90 дней. За первые пять месяцев 2024 года объем таких ссуд вырос на 16%.

Ракута призвал не игнорировать кредитные организации, если нечем платить. По его словам, банки заинтересованы в том, чтобы заемщики решали вопросы с выплатами, иначе просроченные платежи негативно скажутся на кредитной истории.

При этом есть возможность обезопасить себя в случае нехватки средств на погашение долга. В первую очередь можно рассмотреть программу ипотечных каникул.