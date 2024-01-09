09 января 2024, 04:26

Инвестстратег рассказал, что ждет курс рубля после праздников

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Рубль сохранит свою волатильность в первую неделю торгов после новогодних праздников, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его прогнозу, российская валюта останется в диапазоне до 92,5 рубля за доллар.

Бахтин заявил, что после выходных активность на рынке начнет возрастать, из-за чего курс валюты будет колебаться и окажется подвержен импульсам. Основным краткосрочным фактором для российской валюты эксперт назвал сравнительно невысокую ликвидность.

В первые месяцы года укреплению рубля поспособствуют жесткая денежно-кредитная политика и более активная продажа валюты Центробанком. Однако эффект может свести на нет сокращение топливной выручки, связанное со снижением спроса и падением цен на нефть.

Бахтин предположил, что к концу января курс закрепится на отметке в 90 рублей за доллар. Однако стратег предупредил, что на валютный рынок могут повлиять внезапные геополитические события или решения ЦБ.

Первый день торгов на Мосбирже прошел 4 января и ознаменовался падением российской валюты по отношению к доллару и евро.

Рубль Курс валют
08 января 2024, 05:05
Россияне смогут получать дополнительно до 36 тысяч рублей на пенсию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит россиянам самостоятельно копить на пенсию. При этом государство будет софинансировать эти накопления. О новой программе рассказали «Известия».

ПДС - это добровольный сберегательный счет. Программа предполагает заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. После этого гражданин самостоятельно делает взносы на свой счет.

При этом в первые три года государство будет софинансировать эти вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.

Сумма софинансирования зависит от взносов человека и размера его заработной платы. При окладе до 80 тысяч рублей софинансирование будет рассчитываться в соотношении один к одному. То есть, чтобы получить максимальную дотацию в 36 тысяч рублей, надо за год внести на вклад такую же сумму. При более высоких заплатах условия софинансирования будут ухудшаться.

Ранее сообщалось, что программу формирования долгосрочных накоплений запустят с 1 января 2024 года.

Пенсия Рубль Экономика
08 января 2024, 02:46
Стало известно, когда вырастет курс рубля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Курс рубля может резко укрепиться после окончания новогодних праздников. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, в праздничные дни торги происходят спокойно, без резких колебаний. Но после окончания праздников ситуация изменится. С начала рабочей недели экспортеры будут продавать валютную выручку, Банк России также продолжит продажу валюты.

Кроме того, позитивное влияние на рынок окажет запрет на арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Все это приведет к укреплению национальной валюты до курса 88,90 рублей за доллар, выразил уверенность Антонов.

В первый день торгов 2024 года на Московской бирже 3 января рубль заметно подешевел. К моменту закрытия торгов курс доллара составил 92 рубля, а цена евро преодолела отметку в 100 рублей.

Праздники Банки Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро Экономика
07 января 2024, 19:23
Банки вернут деньги жертвам мошенников по новым правилам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году в силу вступят новые правила возврата украденных мошенниками средств, сообщил РБК представитель Центробанка. Ожидается, что система увеличит долю пострадавших, которым удастся возместить свой ущерб.

Усовершенствованные правила установит закон о национальной платежной системе: банки будут обязаны в течение 30 дней вернуть жертвам средства, если перевод сделан на счет, находящийся в базе мошенников Центробанка.

Представитель ЦБ отметил, что таким образом регулятор рассчитывает повысить финансовую ответственность банков.

Получить деньги назад удастся и если перевод совершен с украденной карты, однако банк о пропаже необходимо уведомить заранее. Другим основанием для возврата станет отсутствие уведомления о совершенной операции от банка.

По новым правилам кредитные организации получат дополнительные инструменты по предотвращению мошенничества. В частности, банки смогут на два дня блокировать подозрительные переводы, а также будут отказывать в дистанционном обслуживании клиентам, обналичивающим похищенные средства.

Ранее россиян предупредили о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой.

Банки Мошенничество Центробанк
06 января 2024, 23:03
ЦБ заявил о приросте наличных у россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Банк России заявил, что прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщил РБК.

По данным Центробанка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 триллиона рублей. За 11 месяцев прошлого года остатки наличности на руках у населения выросли на 9,6%, или на 1,56 триллиона рублей. При этом объем наличности за 28 дней декабря вырос еще на 374,7 миллиарда рублей.

Если сравнить с 2022 годом, то в то время объем наличных в обращении вырос на 2,28 триллиона рублей.

По словам управляющего директора Газпромбанк Private Banking Егора Сусина, прошлый год оказался разорван по динамике.

«Начало года сопровождалось сильным оттоком в наличность, а с осени началось устойчивое сокращение объема наличных в обращении, связанное с ростом депозитных ставок», - заявил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. По его словам, чтобы получить финансовую поддержку, средний доход семьи не должен быть выше регионального прожиточного минимума.

Россия Деньги Центробанк

Новости по теме