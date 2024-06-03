Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
Инвесторы из России подали свыше миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей в рамках обмена замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба «Инвестиционной палаты», которая стала организатором торгов в рамках обмена замороженными активами.
«Инвестпалата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. С 3 июня стартовал прием заявок на выкуп замороженным иностранных ценных бумаг от нерезидентов. Он продлится до 5 июля.
«Число поданных российскими розничными инвесторами заявок превышает миллион. Общая стоимость активов в пуле, исходя из начальных цен, составила 35,31 миллиарда», - отметили в палате.
В пул вошли самые популярные среди инвесторов в России ценные бумаги иностранных компаний - Microsoft, Tesla и Alphabet.
Ранее МИД России исключил национализацию активов ушедших из страны компаний.