Иностранцам в России разрешили совершать сделки с акциями «Яндекс банка»

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«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества „Яндекс банк“», - указали в документе.

«Яндекс банк» (до сентября 2023 года назывался «Акрополь») - коммерческий банк корпорации «Яндекс», головной офис которого находится в Москве.

«Коммерсант» писал, что распоряжение Путина снимает ограничения на объявленную ранее сделку нидерландской Yandex NV на продажу активов российским инвесторам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение закона о рекламе из-за распространения информации о написании рефератов и курсовых работ.