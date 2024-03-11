Иноагентов предложили оставить без страховых вкладов

Сейчас ограничения касаются только некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов. Норму ввели в 2022 году. Мера не распространена на ИП и физических лиц, число которых за последнее время увеличилось вдвое.

В документе Федорова подчеркивается, что данные физлица продолжают получать средства из-за рубежа и ведут антироссийскую деятельность. На фоне этого страхование их вкладов депутат счел нецелесообразным.

Тема со страхованием вкладов стала вновь актуальной после отзыва Центробанком лицензии у QIWI Банка и начала расследования в отношении финансовой организации.