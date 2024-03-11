11 марта 2024, 09:11

Иноагентов предложили оставить без страховых вкладов

РИА «Новости»
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Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров призвал исключить средства физических лиц, признанных в России иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Его письмо адресовано на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил RT.

Сейчас ограничения касаются только некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов. Норму ввели в 2022 году. Мера не распространена на ИП и физических лиц, число которых за последнее время увеличилось вдвое.

В документе Федорова подчеркивается, что данные физлица продолжают получать средства из-за рубежа и ведут антироссийскую деятельность. На фоне этого страхование их вкладов депутат счел нецелесообразным.

Тема со страхованием вкладов стала вновь актуальной после отзыва Центробанком лицензии у QIWI Банка и начала расследования в отношении финансовой организации.

Банки Депутаты
11 марта 2024, 08:22
Подсчитали прибыль России от переориентации поставок углеводородов
РИА «Новости»
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Перенаправив поставки углеводородов из Европы в дружественные страны, Россия увеличила доход почти на 60 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Службы статистики стран - крупнейших покупателей российских углеводородов выпустили отчеты за 2023 год. В их числе - члены Евросоюза, дружественные страны Азии и Латинской Америки. Агентство сопоставило эти результаты с данными за период до введения европейских санкций, не учитывая 2022 год из-за сильных колебаний цен.

Государства Евросоюза с 2019 по 2021 годы закупали в России углеводороды общей стоимостью 102,5 миллиарда долларов ежегодно. После введения санкций этот объем сократился втрое и составил в 2023 году 31,6 миллиарда долларов.

Экспорт в такие страны, как Турция, Индия, Китай, Бразилия, Малайзия и Индонезия, составлял в среднем 59,9 миллиарда долларов. По итогам прошлого года он увеличился до 186,7 миллиарда долларов. Россия заработала на этих направлениях дополнительно 126,8 миллиарда долларов, что на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от сокращения продаж в Евросоюз.

Агентство Bloomberg сообщило о небывалом росте доходов России от нефти в октябре 2023 года. Казна получила больше денег, чем до февраля 2022 года.

Экспорт Газ Европа Нефть Россия Экономика
10 марта 2024, 15:52
Нижегородская область решила оспорить миллионные пени за просрочку одного рубля
РИА «Новости»
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Минфин Нижегородской области в суде добивается запрета на взыскание в федеральный бюджет 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

В 2020 году Минфин России выдал региону бюджетный кредит со сроком погашения до 2029 года. Из-за просрочки по выплате одного рубля и одной копейки ведомство насчитало многомиллионные пени, издав распоряжение об их выплате в бюджет страны.

Теперь нижегородский Минфин оспаривает решение и пытается заблокировать возможные взыскания, пока дело не рассмотрят по существу. Заседание апелляционного арбитражного суда запланировали на 22 апреля.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик ранее предупредил россиян, что просрочки по платежам являются одной из главных причин плохой кредитной истории.

Бюджет России Рубль Суд Россия Кредиты
10 марта 2024, 10:52
Россияне установили рекорд десятилетия по снятию денег с карт
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Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 триллиона рублей. Это максимальный показатель за 10 лет, сообщил РБК со ссылкой на статистику Банка России.

«Наибольший объем наличных был снят с карт в четвертом квартале 2023 года - 9,2 триллиона рублей», - написали авторы материала.

Денежные переводы по картам в прошлом году увеличились лишь на 8% - до 79,3 триллиона рублей. Раньше эти показатели росли от 23% до 77%. Объем операций по картам физлиц достиг почти 167 триллионов рублей в 2013-м.

Россияне стали чаще оплачивать банковскими картами товары и услуги, отметили в издании. Рост составил 16%, а общая сумма достигла 54,4 триллиона рублей.

В России появился новый вид валюты - цифровой рубль. Прототип платформы для него создали еще в 2021 году, позже президент Владимир Путин подписал закон о внедрении этого вида электронных денег. Однако Центробанк пока не собирается вводить цифровой рубль в обиход, потому что нужно дополнительно поработать над защитой электронных кошельков. В отличие от криптовалюты, «цифру» эмитирует исключительно Банк России - его обеспечили золотовалютными резервами и привязали к стоимости национальной валюты.

Статистика Банки Рубль Россия
10 марта 2024, 04:12
Национальную лотерею в Британии проводили при поддержке ВТБ и Сбера
Unsplash
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Компания-организатор национальной лотереи в Великобритании брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк. Об этом сообщила The Guardian.

По данным британской комиссии по азартным играм, европейская лотерейная группа Allwyn получила от российских банков кредит на сумму до 640 миллионов евро в 2020 году.

Эти средства помогли снизить финансовую нагрузку на компанию, которая в тот момент участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. В итоге 15 марта 2022 года заявку фирмы одобрили.

Выигравший в лотерею миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов и его семья решили потратить средства на новую машину, квартиру и путешествие. Часть денег - направить на благотворительность.

Семеновы узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.

Лотереи Банки Кредиты Деньги

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