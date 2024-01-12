Инфляция в России замедлилась до 7,42% по итогам 2023 года

Декабрь продемонстрировал положительную динамику, дополнительно замедлив годовую инфляцию, которая к концу ноября установилась на отметке в 7,49%.

По результатам года отдельные группы товаров упали в цене: в их число вошли макаронные изделия, крупы и подсолнечное масло. Наибольший рост стоимости зафиксирован в категории яиц, которые подорожали за 12 месяцев на 61%. В среднем цена на продукты питания поднялась за год на 8,86%.

Среди непродовольственных товаров выгоднее цена стала на телерадиотовары. Стоимость электроники, бытовых приборов и обуви осталась почти неизменной, поднявшись менее чем на 1%.

В категории услуг цена снизилась на страхование и холодное водоснабжение. Почти на четверть подорожала стоимость зарубежного туризма, однако в декабре путевки в другие страны, наоборот, резко стали дешевле.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что после подавления инфляции Центробанк сможет снизить ключевую ставку.