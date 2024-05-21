21 мая 2024, 09:10

Инфляция подтолкнула мир к дедолларизации — конгрессмен

РИА «Новости»
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Рост инфляции заставил страны использовать нацвалюты вместо доллара. В какой-то момент Белому дому станет некого эксплуатировать, кроме собственных граждан. Республиканец, член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси заявил об этом журналисту Гленну Беку.

Тему долларизации обсудили в подкасте The Glenn Beck Program. Политик заявил, что весь мир использовал доллар. Мэсси предупредил, что, обесценивая свою валюту , США устроят испытания не только американцам, но и жителям других стран.

«Миру наскучит, что им так пользуются, и, когда [страны] начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме собственных граждан», - предупредил конгрессмен.

Антироссийские санкции подстегнут инфляцию в Евросоюзе , заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско. Она уверена, что политические решения скажутся на экономической ситуации в ключевых отраслях.

Доллары США Деньги Экономика Инфляция
21 мая 2024, 06:29
«Газпрому» предписали не выплачивать дивиденды за 2023 год
РИА «Новости»
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Государство рекомендовало «Газпрому» отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Подготовить такую директиву поручило правительство России.

Распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с предложением Минэнерго, согласованным с Росимуществом и Минфином, о необходимости отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Он поручил подготовить такую директиву представителям интересов России на заседании совета директоров.

«Газпром» отчитался о рекордном убытке в 629 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Выручка компании сократилась на 26,8%, доход от газа - на 43%. В последний раз настолько значительные потери корпорация понесла в 1999 году.

Деньги Газпром Коммерческие акции Правительство РФ Мосбиржа
20 мая 2024, 16:12
Дополнительные средства от изменения ставок НДФЛ направят на решение проблем
РИА «Новости»
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Если ставки налога на доходы изменятся, дополнительные средства направят на решение важных задач. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщило РИА «Новости» , министр выступил на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной думы.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются», - отметил Силуанов.

По его словам, при изменении налоговых ставок россияне должны видеть, на что направляют их налог. Министр уточнил, что средства от НДФЛ пойдут на социальное развитие России, а также решение важнейших проблем для общества.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что тема налогов в стране - «острая и всеобъемлющая». Он призвал подумать о трансформации налоговой системы в России. При этом само обсуждение, по его словам, должно быть максимально широким.

Доходы НДФЛ Антон Силуанов
20 мая 2024, 07:40
Донастройку налоговой системы России начнут обсуждать в Госдуме
РИА «Новости»
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В России начнется обсуждение налоговой реформы. Этой теме посвятят заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 мая, сообщил «Интерфакс».

Комитет объявил, что в понедельник пройдет заседание экспертного совета с участием представителей Федеральной налоговой службы, Минфина, региональных властей и общественных объединений. Они обсудят подходы к донастройке налоговой системы во исполнение поручений президента России Владимира Путина.

Глава государства заявил о необходимости реформировать налоговую систему на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, это позволит улучшить инвестиционный климат.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что потребовалась донастройка налоговой системы России. Он сообщил, что конкретные предложения обсудят с представителями бизнеса и парламентариями, чтобы принять необходимые законы в весеннюю сессию.

Бюджет России Законы Госдума РФ Налоги Бизнес Деньги Экономика
18 мая 2024, 11:02
Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной
Global Look Press
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Арбитражный суд Московской области признал сделку IKEA на 12 миллиардов рублей «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщил «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» в ноябре 2022 года выкупил товарные запасы, оставшиеся после ухода шведского бренда с российского рынка. Но оказалось, что оплату 12,9 миллиарда рублей произвели на зарубежные счета.

ФНС признала сделку ничтожной и позволила суду взыскать в доход государства все полученные сторонами средства.

IKEA объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В феврале 2024-го стало известно, что торговые площади шведской сети достанутся маркетплейсу «Мегамаркет».

Суд Доходы Россия IKEA

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