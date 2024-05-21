Тему долларизации обсудили в подкасте The Glenn Beck Program. Политик заявил, что весь мир использовал доллар. Мэсси предупредил, что, обесценивая свою валюту , США устроят испытания не только американцам, но и жителям других стран.

«Миру наскучит, что им так пользуются, и, когда [страны] начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме собственных граждан», - предупредил конгрессмен.

Антироссийские санкции подстегнут инфляцию в Евросоюзе , заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско. Она уверена, что политические решения скажутся на экономической ситуации в ключевых отраслях.