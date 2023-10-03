«Инфляция под контролем». Россиян призвали не волноваться из-за курса валют

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«Все факторы говорят в пользу укрепления рубля, повышения ключевой ставки и резкого подъема цен на нефть. Думаю, ближе к президентским выборам [курс доллара к рублю] будет [составлять] 80, тут я солидарен с Bloomberg. Но люди не должны особо следить за этим», - отметил экономист.

Собеседник «360» добавил, что «падение рубля поддержит котировки акций экспортеров», однако надо «спокойно к этому относиться».

«Ослабление валют немного разгоняет инфляцию, но она под контролем, ничего трагичного нет. А уж при нынешних ставках по вкладам не стоит нервничать», - подчеркнул Разуваев.

В конце сентября в Центробанке заявили, что ситуация в российской экономике все еще неопределенная, дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от эффекта уже принятых мер.