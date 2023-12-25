Инфляционные ожидания россиян выросли

«Инфляционные ожидания увеличились у участников опроса как со сбережениями, так и без них», - уточнила пресс-служба регулятора.

В Центробанке указали, что долгосрочные инфляционные ожидания жителей России на пять лет тоже поднялись до 11,6%. Склонность к потреблению у респондентов при этом снизилась, отметили в ЦБ.

В декабре выросли и ценовые ожидания предприятий, добавили в Банке России. Показатель достиг максимума с апреля 2022 года. Средний темп повышения отпускных цен, прогнозируемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,2% в пересчете на год, уточнили в Центробанке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что денежно-кредитная политика регулятора в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. По словам председателя Банка России, повышать ключевую ставку нужно было еще весной.