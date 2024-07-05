Индийская армия получила 35 тысяч автоматов АК-203 совместного производства

«„Ростех“ производит широкую линейку вооружения, которое подтвердило свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе новейшее стрелковое оружие. Сегодня Индия - первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя „двухсотую“ серию автоматов Калашникова», - отметил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, в проект заложили полную локализацию производства, что дает России конкурентное преимущество как поставщику оборонных решений. Производство осуществляется в индийском штате Уттар-Прадеш с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании.

Автомат Калашникова АК-203 - версия АК-200 с калибром 7,62×39 мм вместо 5,45×39. Вместе с тем модификация сохраняет простоту и надежность, характерную для всей линейки.

«Российско-индийское совместное предприятие - яркий пример плодотворного сотрудничества наших стран в оборонной сфере», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня две страны продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ - максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.