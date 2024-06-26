Индия впервые поставила России крупную партию необработанного алюминия

По данным таможни, в апреле Индия переправила 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоимостью 16,5 миллиона долларов. Сама Россия по итогам прошлого года экспортировала этот металл на 6,5 миллиарда долларов и стала второй в мире по объемам поставок.

Хазанов заявил, что потребители необработанного алюминия в России имели небольшой выбор поставщиков - единственный производитель первичного алюминия «Русал» и небольшой круг выпускающих вторичный алюминий компаний. По этой причине, объяснил он, некоторым представителям бизнеса удобней закупать сырье в других странах.

«Приобретение алюминия за границей - главным образом в странах Азии - позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо», - сказал он.

Индия в марте вдвое нарастила закупки российских алмазов. Объем импорта увеличился до 728 тысяч карат.