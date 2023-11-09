Индексацию страховых пенсий на 7,5% одобрили в Госдуме
Государственная дума одобрила в первом чтении индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%. Об этом сообщила «Российская газета».
Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 1 января следующего года. Средний размер пенсий должен будет превысить 23 тысячи рублей.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, средства для поддержки российских пенсионеров заложены в федеральный бюджет на 2024–2026 годы.
«Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят 234 миллиарда рублей», - сообщил депутат.
Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсию для многодетных родителей старше 70 лет. Согласно инициативе депутата Яны Лантаровой, пенсионеры, воспитавшие троих и более детей, должны получать дополнительную выплату.