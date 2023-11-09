09 ноября 2023, 03:15

Индексацию страховых пенсий на 7,5% одобрили в Госдуме

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Государственная дума одобрила в первом чтении индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%. Об этом сообщила «Российская газета».

Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 1 января следующего года. Средний размер пенсий должен будет превысить 23 тысячи рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, средства для поддержки российских пенсионеров заложены в федеральный бюджет на 2024–2026 годы.

«Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят 234 миллиарда рублей», - сообщил депутат.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсию для многодетных родителей старше 70 лет. Согласно инициативе депутата Яны Лантаровой, пенсионеры, воспитавшие троих и более детей, должны получать дополнительную выплату.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ
08 ноября 2023, 12:34
Россия оспорит конфискацию своих активов за рубежом
РИА «Новости»
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В случае конфискации зарубежных активов России страны, которые это сделают, понесут издержки, потому что правительство оспорит их решение и примет ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно, сообщили «Известия».

«Это незаконно, противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно, нашей страной», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков предупредил, что страны, которые примут решение о конфискации и воспользуются деньгами, понесут крупные судебные и юридические издержки.

Россия, по его словам, не только пожалуется на нарушение своих прав, но и примет ответные меры. Он подтвердил, что государство не сможет действовать зеркально, но защитит свои интересы.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о конфискации зарубежных активов России и возможности использовать их на помощь Украине. На территории Соединенных Штатов заморозили пять из 300 заблокированных миллиардов долларов.

Дмитрий Песков Санкции Россия Деньги
08 ноября 2023, 09:00
Как получить кешбэк при оплате в продуктовых магазинах через СБПэй
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Система быстрых платежей запустила новую акцию с кешбэком в рублях. До 24 декабря 2023 года пользователи СБПэй смогут вернуть 10% от потраченной суммы за покупки в продуктовых магазинах крупных торговых сетей. Деньги поступят обратно на счет в течение нескольких дней после платежа.

Чтобы выгодно ходить в магазины, достаточно в одно касание расплатиться через NFC-табличку, кешбэк начислят в рублях. Покупатель сразу же начнет участвовать в акции, когда приложит смартфон, на котором установлено приложение СБПэй, к NFC-табличке на кассе. Деньги придут обратно на тот счет, с которого была сделана покупка. СБПэй работает на Android и iOS.

Но есть один нюанс: до оплаты обязательно проверьте регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Также в приложении СБПэй должен быть привязан банковский счет.

Максимальная сумма «акционного» кешбэка - одна тысяча рублей на участника. Подробнее ознакомиться с перечнем магазинов, где найти платежную NFC-табличку для оплаты через СБПэй, можно на сайте.

Система быстрых платежей начала тестирование оплаты касанием смартфонов еще в прошлом году. Сейчас сервис стал очень популярным. Во втором квартале 2023 года способ оплаты через систему быстрых платежей опробовали свыше 40 миллионов россиян.

Полные правила акции доступны на сайте.

Магазины Кешбэк
08 ноября 2023, 07:25
Госдуме предложили пересмотреть 6,7 трлн рублей расходов казны на 2024–2026 годы
РИА «Новости»
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Кабмин подготовил 769 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы и предложил Госдуме перераспределить 6,7 триллиона рублей расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Кабмин подготовил 769 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы и предложил Госдуме перераспределить 6,7 триллиона рублей расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли в первом чтении. К рассмотрению во втором правительство предложило внести 769 поправок с перераспределением расходов на сумму 6,7 триллиона рублей. Основные характеристики казны оставили прежними.

Одна часть поправок связана с финансированием спецоперации, другая - со строительством больниц в Карелии. Третью часть изменений посвятили снабжению новых регионов России. Кроме того, кабмин предложил перераспределить средства в рамках госпрограмм и на развитие транспортной системы.

На 2024 год предварительно заложили дефицит бюджета на сумму 1,6 триллиона рублей при доходах 35 триллионов. Из Фонда национального благосостояния привлекут 1,3 триллиона рублей.

Бюджет России Госдума РФ Деньги Правительство РФ
07 ноября 2023, 12:10
Nike подала в суд на Skechers и New Balance
Unsplash
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Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike пожаловался на нарушение патентных прав со стороны Skechers и New Balance. Он обвинил конкурентов в использовании технологии Flyknit по изготовлению верхней части кроссовок, сообщило агентство Reuters.

Юристы обувного гиганта 6 ноября подали федеральные иски в суды Массачусетса и Калифорнии. Они заявили, что запатентованную технологию Nike Flyknit по созданию верхней части кроссовок использовали при производстве моделей Skechers Ultra Flex и Glide Step, а также New Balance Fresh Foam, FuelCell и других линеек. Nike потребовал возместить ущерб и навсегда запретить компаниям нарушать патентное право.

Технология Flyknit заключалась в создании облегченной верхней части кроссовок с поддерживающими, растягивающимися и воздухопроницаемыми элементами из высокопрочных волокон. Представители New Balance заявили, что Nike не имел исключительных прав на используемые десятилетиями традиционные методы производства обуви.

Nike уже судилась с MSCHF из-за «сатанинских» кроссовок , которые выпустили в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. В России американская компания сама выступила в роли ответчика - покупатели пожаловались на невыполнение гарантийных обязательств.

Суд Бизнес

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