09 января 2024, 14:33

Индекс РТС превысил декабрьскую планку

РИА «Новости»
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На фоне укрепления рубля 9 января индекс РТС (RTSI) превысил максимум с начала декабря прошлого года. Он составил более 1100 пунктов, сообщил РБК.

По состоянию на 13:27 один из двух основных индексов российского рынка ценных бумаг возрос на 1,1% и достиг 1101,69 пункта. В последней раз индекс РТС поднимался выше 1100 пунктов 1 декабря. Специалисты издания связали рост этого показателя с укреплением рубля. Днем курс доллара опустился на 1,1% до 90,15 рубля.

Вторым важным показателем отечественного рынка бумаг стал рублевый индекс Мосбиржи. Он опустился на 0,22% - до 3151,63 пункта.

Худший со времен пандемии год пережила американская валюта. Доллар особенно подешевел в четвертом квартале прошедщего года. Антирекорд побила украинская гривна. Она опустилась до 38 за доллар. Инвестстратег Александр Бахтин заявил, что рубль после новогодних праздников сохранит волатильность.

Доллары США Торговля Курс валют Экономика
09 января 2024, 10:09
Российским банкам поручили предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке
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Российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заемщиков о критичном росте долгов. Закон вступил в силу 1 января.

Нововведение коснется физлиц. Кредиторам придется рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) и информировать его о рисках, если значение превышает 50%. В некоторых случаях в расчет будут брать даже те кредиты, по которым клиент стал поручителем.

Доход станут вычислять из подтверждающих его документов, среднего уровня доходов в регионе, данным от самого клиента. Все эти подходы к оценке дохода одобрил Центробанк.

Большинство крупных банков пока не смогли ответить РБК , как именно будут информировать клиентов о высокой долговой нагрузке. Собеседники издания отметили, что кредитным организациям придется дополнительно разъяснять клиентам порядок расчета показателя долговой нагрузки.

Российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заемщиков о критичном росте долгов.

Закон вступил в силу 1 января.

Долги Банки Законы Кредиты Деньги
09 января 2024, 04:26
Инвестстратег рассказал, что ждет курс рубля после праздников
Pixabay
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Рубль сохранит свою волатильность в первую неделю торгов после новогодних праздников, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его прогнозу, российская валюта останется в диапазоне до 92,5 рубля за доллар.

Бахтин заявил, что после выходных активность на рынке начнет возрастать, из-за чего курс валюты будет колебаться и окажется подвержен импульсам. Основным краткосрочным фактором для российской валюты эксперт назвал сравнительно невысокую ликвидность.

В первые месяцы года укреплению рубля поспособствуют жесткая денежно-кредитная политика и более активная продажа валюты Центробанком. Однако эффект может свести на нет сокращение топливной выручки, связанное со снижением спроса и падением цен на нефть.

Бахтин предположил, что к концу января курс закрепится на отметке в 90 рублей за доллар. Однако стратег предупредил, что на валютный рынок могут повлиять внезапные геополитические события или решения ЦБ.

Первый день торгов на Мосбирже прошел 4 января и ознаменовался падением российской валюты по отношению к доллару и евро.

Рубль Курс валют
08 января 2024, 05:05
Россияне смогут получать дополнительно до 36 тысяч рублей на пенсию
РИА «Новости»
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В России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволит россиянам самостоятельно копить на пенсию. При этом государство будет софинансировать эти накопления. О новой программе рассказали «Известия».

ПДС - это добровольный сберегательный счет. Программа предполагает заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. После этого гражданин самостоятельно делает взносы на свой счет.

При этом в первые три года государство будет софинансировать эти вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.

Сумма софинансирования зависит от взносов человека и размера его заработной платы. При окладе до 80 тысяч рублей софинансирование будет рассчитываться в соотношении один к одному. То есть, чтобы получить максимальную дотацию в 36 тысяч рублей, надо за год внести на вклад такую же сумму. При более высоких заплатах условия софинансирования будут ухудшаться.

Ранее сообщалось, что программу формирования долгосрочных накоплений запустят с 1 января 2024 года.

Пенсия Рубль Экономика
08 января 2024, 02:46
Стало известно, когда вырастет курс рубля
РИА «Новости»
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Курс рубля может резко укрепиться после окончания новогодних праздников. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, в праздничные дни торги происходят спокойно, без резких колебаний. Но после окончания праздников ситуация изменится. С начала рабочей недели экспортеры будут продавать валютную выручку, Банк России также продолжит продажу валюты.

Кроме того, позитивное влияние на рынок окажет запрет на арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Все это приведет к укреплению национальной валюты до курса 88,90 рублей за доллар, выразил уверенность Антонов.

В первый день торгов 2024 года на Московской бирже 3 января рубль заметно подешевел. К моменту закрытия торгов курс доллара составил 92 рубля, а цена евро преодолела отметку в 100 рублей.

Праздники Банки Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро Экономика

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