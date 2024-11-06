Индекс доллара США достиг рекордно высокого уровня после победы Трампа

Это оказался самый большой однодневный прирост, начиная с июня 2016 года. После этого рост индекса к 20:00 по московскому времени замедлился до 1,61%, откатившись к 105,123 пункта.

Этот показатель демонстрирует отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем доллар США сильнее относительно них.

Самой слабой валютой среди стран G10 оказался евро. Это объясняется опасениями, что Трамп может ввести пошлины на товары из Евросоюза. Последнее ударит по экспортно-ориентированным экономикам блока.

«Trump trade возвращается», - заявил валютный стратег ING Франческо Песоле.

По его словам, сейчас рынки отыгрывают так называемый сценарий «красной волны», при котором республиканцы получат контроль над обеими палатами конгресса, а это еще больше укрепит позиции доллара.

Если говорить о Trump Trade, то американские финансисты так называют стратегии, которые помогут при победе Трампа заработать на ключевых идеях республиканцев. В частности, на более мягкой фискальной политике, увеличении госрасходов, более высоких торговых тарифах и смягчении регулирования.

В начале сентября предпринимателю Илону Маску предрекли увеличение капитала до триллиона долларов в 2027 году.