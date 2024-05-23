Имущество США в России разрешили использовать для компенсации изъятия активов

Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года. С таким заявлением на парламентских слушаниях в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило РИА «Новости».

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем», - подчеркнул глава Минфина в ответ на вопрос спикера ГД Вячеслава Володина о возможности изменения режима самозанятых.

С учетом этого, по словам Силуанова, все предложения, «которые сейчас были до этого озвучены», будут реализоваться.

Публичное обсуждение налоговых изменений стартовали 20 мая в комитете Госдумы по бюджету и налогам. В них принимают участие в том числе бизнес-объединения, эксперты и ученые.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин, пояснив, что к этому подключены члены правительства вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом.

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки», - подчеркивал глава государства.