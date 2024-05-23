Имущество США в России разрешили использовать для компенсации изъятия активов
Президент Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.
Указ главы государства разместили на сайте опубликования правовых актов.
Своим указом Путин разрешил использовать американское имущество на территории России для компенсации ущерба от изъятия активов России в США.
Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что правительство страны не поддерживает конфискацию заблокированных активов России в пользу Украины.
Пресс-служба представительства России в Евросоюзе отмечала, что странам сообществам рано или поздно все равно придется вернуть российские активы.
Дипломаты напоминали, что изъятие российских финансовых резервов повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой экономики.