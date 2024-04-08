08 апреля 2024, 07:23

Идею ввести специальные вклады на первоначальный взнос по ипотеке поддержали в России

РИА «Новости»
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Специальные вклады позволят россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке, а банкам нарастить долгосрочные пассивы. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса «Банки.ру» Инна Солдатенкова в разговоре с агентством «Прайм» поддержала идею депутатов Госдумы.

«Сейчас на рынке нет подобных предложений, однако, когда законопроект будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», - сказала она.

Инна Солдатенкова подтвердила, что предложенный депутатами инструмент позволит вкладчикам быстрее накопить первоначальный взнос и повысит их уверенность в одобрении кредита. По ее словам, специальные депозиты с региональным субсидированием, страхованием до 10 миллионов рублей и зафиксированными условиями принесут выгоду самим банкам - они смогут нарастить долгосрочные пассивы.

Специалист посоветовала доработать действующие предложения, потому что пока, по ее словам, подходящих на рынке нет. Инна Солдатенкова заявила, что ставки по специальным вкладам должны быть выше обычных, вкладчикам следует предоставить предусмотренные тарифами дисконты.

Центробанк заявил, что доля долгосрочных ипотечных кредитов в России увеличилась. Всего за год она возросла на 10%.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги
08 апреля 2024, 06:37
Россиян переведут на электронные квитанции за ЖКУ
РИА «Новости»
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Право получать электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в России решили закрепить в Жилищном кодексе. Депутаты заксобрания Краснодарского края разработали такой законопроект, сообщили «Известия».

Законопроект внесли в Госдуму 9 марта, его поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан. Депутаты предложили россиянам во всех регионах страны предоставить право по заявлению перейти с бумажных на электронные платежки. По мнению авторов инициативы, это позволит сэкономить деньги и сберечь лесные насаждения.

Депутаты рассчитали расходы регионального оператора. С 2021 по 2023 годы агентские услуги подорожали более чем втрое, до 75 миллионов рублей. В 2024 году на бумажные платежки потратят 100 миллионов рублей. В одном только Краснодарском крае квитанции получали 1,1 миллиона абонентов. Авторы законопроекта заявили, что если бы половина из них перешли на электронные платежные листы, за год удалось бы сохранить более 130 деревьев.

Российский экологический оператор предлагал постепенно уйти от бумажных квитанций. По его подсчетам, ежемесячно на платежки для 50 миллионов домохозяйств тратили 50 тонн бумаги.

ЖКХ Недвижимость
08 апреля 2024, 04:43
Переводы из России в Казахстан стали проходить с задержкой
РИА «Новости»
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Время обработки денежных переводов из России в Казахстан увеличилось в связи с опасениями попасть под вторичные санкции. Об этом сообщила газета «Известия».

«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель», - сказано в публикации.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, положение дел ухудшилось с конца февраля. Это случилось из-за того, что банки Казахстана решили защититься от вероятного введения вторичных ограничений, рассказал изданию вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев.

Как отметил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, Казахстан не намерен отказываться от работы с Россией. Финансовый и инвестиционный советник Алексей Тараповский согласился с этим утверждением.

«Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из России в национальных валютах», - заявил он.

В марте стало известно, что большая часть армянских банков прекратили обслуживание российской платежной системы «Мир». Картами нельзя пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных регуляторов.

Казахстан Банки Санкции Россия Деньги
05 апреля 2024, 19:02
IT-специалистам выдадут больше льготных ипотечных кредитов
РИА «Новости»
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Правительство России увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 5 апреля.

Общий лимит средств в рамках программы достигнет 700 миллиардов рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов», - заявил Мишустин.

Ипотечную программу для сотрудников аккредитованных IT-компаний запустили в 2022 году. Она распространена на специалистов от 18 до 50 лет, льготная ставка составляет до 5% годовых. Цель - поддержать отрасль и создать комфортные условия для работников.

Ранее в России выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки. Программа позволяет получить в кредит до полумиллиарда рублей, в том числе реконструкцию или модернизацию заводских цехов. Льготная ставка для предприятий составит 5% годовых, для технологических компаний - 3%.

Рубль Строительство Россия Кредиты Михаил Мишустин Покупки
05 апреля 2024, 06:28
Япония запретила поставлять в Россию машинное масло и трубы для нефтепроводов
РИА «Новости»
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Правительство Японии расширило антироссийские санкции. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, в том числе автомобильные двигатели и машинное масло, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Минэкономики страны.

Японским компаниям запретили поставлять в Россию нитроцеллюлозу, машинное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, автомобильные двигатели и другие товары. Всего в черный список внесли 164 категории. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

Одновременно запретили импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Он вступит в силу позднее, 10 мая.

США и Канада ограничили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Европейские трейдеры выступили против таких санкций. Проверка камней в Антверпене потребовала новых расходов и больше времени на доставку.

Экспорт Япония Санкции Россия

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