Хинштейн потребовал национализировать акции оператора связи «Уфанет»

Мажоритарные акционеры Марат Ахметшин и Марат Фаттахов решили продать 60% акций стоимостью шесть миллиардов рублей. Хинштейн выступил против сделки. Он напомнил, что «Уфанет» имела лицензии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сфере шифрования , защиты информации и криптографии. По его мнению, компания имеет стратегическое значение.

Акционеры обратились в ФАС за одобрением сделки, и депутат попросил главу ФАС Максима Шаскольского заморозить процесс. Одновременно Хинштейн предложил прокуратуре инициировать национализацию выставленного на продажу пакета акций.

В России завершилась национализация «Макфы» и связанных с ней компаний. Ее акции перешли Росимуществу.