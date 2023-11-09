09 ноября 2023, 11:51

Хакеры взломали сайты трех российских банков и заявили о приостановке выплат

pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости

«БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк» опровергли информацию о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации удалили ложную информацию, появившуюся на их сайтах, сообщило РИА «Новости».

«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», - указали в пресс-службе «БЖФ-банка».

Там же подтвердили наличие хакерской атаки на кредитную организацию. Сотрудники ВБРР назвали фейком информацию о приостановке выплат по вкладам.

«Буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка», - уточнили представители банка.

В «Фора-банке» подчеркнули, что новости о приостановке выплат не соответствуют действительности.

«Банк работает в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, каждая кредитная организация заверила, что вкладам их клиентов ничего не угрожает.

Ранее хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мошенники потребовали заплатить 0,5 биткоина в установленный срок, иначе они опубликуют личные данные пользователей сайта.

Банки Россия Хакеры
09 ноября 2023, 11:47
Центробанк не исключил повышение ключевой ставки до конца 2023 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центробанк до конца 2023 года может еще раз повысить ключевую ставку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме допустила такой сценарий. Ее процитировали «Известия».

«Ключевая ставка ЦБ может остаться в этом году на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года», - заявила она.

Снижение начнется в 2024 году. Эльвира Набиуллина сказала, что ключевую ставку пересмотрят по мере замедления инфляции.

В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 27 октября. Ее подняли с 13 до 15%. Вслед за этим российские банки изменили ставки по ипотеке и накопительным счетам.

Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция достигла своего пика в третьем квартале 2023 года и весной пойдет на спад. Она призвала решать проблему нехватки кадров и роста экономики повышением производительности труда.

Кредиты Деньги Центробанк
09 ноября 2023, 11:27
Россия и Казахстан стали чаще использовать нацвалюты в торговле — Путин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Национальные валюты стали чаще использовать в торговле между Россией и Казахстаном. За год товарооборот нарастили на десятую часть, сообщил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества президент Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Взаимный товарооборот России с Казахстаном, по его информации, в 2022 году увеличился более чем на 10% и достиг 28,2 миллиарда долларов. Владимир Путин сообщил, что показатели продолжили расти.

«В январе–августе встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», - сказал он.

Президент заявил, что Россия стала одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Страны выстроили отношения в торговой и аграрной сферах.

Президент России прибыл в Астану утром 9 ноября. Помимо форума он примет участие в переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудит с ним перспективы сотрудничества и подпишет соглашения.

Казахстан Рубль Экспорт Торговля Владимир Путин Деньги
09 ноября 2023, 10:52
Усложняющие уклонение от налогов поправки доработали в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза — до 100 страниц, отметил РБК. Его второе чтение запланировано на 9 ноября.

Правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц, отметил РБК. Его второе чтение запланировано на 9 ноября.

Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения. Кроме того, предлагается увеличить круг взаимозависимых лиц, а в случае выявления нерыночных цен в сделках - изменить порядок доначисления налогов.

Предусмотрели в документе несколько послаблений для налогоплательщиков. В частности, есть пункт о смягчении последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

О планах скорректировать налоговое законодательство без изменения его базовых параметров ранее говорил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. При этом он исключил рост ставки налога на доходы физических лиц и повторное взимание «чрезвычайного» налога на сверхприбыль.

Поправки, по его словам, призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, благодаря чему должна сократиться возможность уклонения от уплаты налогов.

Налоги Россия Правительство РФ
09 ноября 2023, 10:46
Центробанк на фоне нехватки кадров призвал повысить производительность труда
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проблема нехватки кадров в России обострилась. Для продолжения роста экономики нужно повысить производительность труда на предприятиях, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме. Его процитировал ТАСС.

«Мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, <…> ситуация с кадрами действительно очень острая», - сказала она.

Эльвира Набиуллина напомнила, что в некоторых регионах уровень безработицы опустился до 3% и ниже, а значит, работников не хватает. Особенно остро, по ее словам, это ощутили отрасли, перешагнувшие докризисный уровень, а именно машиностроение и химическая промышленность. Глава Центробанка призвала повысить производительность труда, чтобы обеспечить дальнейший рост экономики.

Трансформация экономики, по ее словам, продлится еще около двух лет.

Пик инфляции произошел в третьем квартале 2023 года, и весной 2024 года она начнет снижаться. Глава Центробанка заявила, что регулятор продолжит жесткую денежно-кредитную политику , чтобы вернуть темпы роста цен к плановым показателям.

Работа Центробанк Экономика

Новости по теме