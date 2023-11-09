Хакеры взломали сайты трех российских банков и заявили о приостановке выплат

Центробанк не исключил повышение ключевой ставки до конца 2023 года

Центробанк до конца 2023 года может еще раз повысить ключевую ставку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме допустила такой сценарий. Ее процитировали «Известия».

«Ключевая ставка ЦБ может остаться в этом году на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года», - заявила она.

Снижение начнется в 2024 году. Эльвира Набиуллина сказала, что ключевую ставку пересмотрят по мере замедления инфляции.

В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 27 октября. Ее подняли с 13 до 15%. Вслед за этим российские банки изменили ставки по ипотеке и накопительным счетам.

Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция достигла своего пика в третьем квартале 2023 года и весной пойдет на спад. Она призвала решать проблему нехватки кадров и роста экономики повышением производительности труда.