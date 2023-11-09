Хакеры взломали сайты трех российских банков и заявили о приостановке выплат
«БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк» опровергли информацию о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации удалили ложную информацию, появившуюся на их сайтах, сообщило РИА «Новости».
«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», - указали в пресс-службе «БЖФ-банка».
Там же подтвердили наличие хакерской атаки на кредитную организацию. Сотрудники ВБРР назвали фейком информацию о приостановке выплат по вкладам.
«Буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка», - уточнили представители банка.
В «Фора-банке» подчеркнули, что новости о приостановке выплат не соответствуют действительности.
«Банк работает в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.
Помимо этого, каждая кредитная организация заверила, что вкладам их клиентов ничего не угрожает.
Ранее хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мошенники потребовали заплатить 0,5 биткоина в установленный срок, иначе они опубликуют личные данные пользователей сайта.