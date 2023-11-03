Группа Raiffeisen Bank International вновь отложила уход из России
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, вероятнее всего, не успеет завершить выход из России в этом году. Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль. Его заявление привел портал ORF.
Штробль напомнил, что раньше возможной датой ухода RBI из страны называлось 31 декабря.
«Теперь это кажется маловероятным», - признался он.
До этого группа обсуждала начало отделения российских активов до 30 сентября.
Ранее Штробль заявлял о наличии интереса со стороны неких покупателей, но признавал, что сделка приведет компанию к большим убыткам.
По данным Financial Times , в 2022 году на Райффайзенбанк в России приходилось до половины переводов за рубеж. Этот банк был одной из немногих кредитных организаций, которая продолжала работать с российскими клиентами по заграничным переводам.
У западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России , предупредил на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Бизнес из недружественных стран будет уходить из страны «на условиях, о которых скажут в комиссии», уточнил он.