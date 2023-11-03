03 ноября 2023, 18:02

Группа Raiffeisen Bank International вновь отложила уход из России

РИА «Новости»
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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International, вероятнее всего, не успеет завершить выход из России в этом году. Об этом сообщил глава группы Йоханн Штробль. Его заявление привел портал ORF.

Штробль напомнил, что раньше возможной датой ухода RBI из страны называлось 31 декабря.

«Теперь это кажется маловероятным», - признался он.

До этого группа обсуждала начало отделения российских активов до 30 сентября.

Ранее Штробль заявлял о наличии интереса со стороны неких покупателей, но признавал, что сделка приведет компанию к большим убыткам.

По данным Financial Times , в 2022 году на Райффайзенбанк в России приходилось до половины переводов за рубеж. Этот банк был одной из немногих кредитных организаций, которая продолжала работать с российскими клиентами по заграничным переводам.

У западных компаний не будет возможности «свободного выхода» из России , предупредил на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Бизнес из недружественных стран будет уходить из страны «на условиях, о которых скажут в комиссии», уточнил он.

Банки Бизнес
03 ноября 2023, 07:08
Количество должников по кредитам в России подскочило почти на четверть
РИА «Новости»
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Россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год число просрочивших выплаты увеличилось почти на четверть и превысило 21 миллион человек, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

К концу третьего квартала 2023 года общая сумма подлежащих возврату долгов составила 2,9 триллиона рублей. Это на 200 миллиардов рублей больше, чем год назад. В работе приставов находились 21,1 миллиона исполнительных производств о взыскании с физлиц в пользу банков. За год количество должников увеличилось на 22%. В январе-сентября прошлого года заявляли о 17,3 миллиона неплательщиков, 2021 года - 14,1 миллиона, 2020 года - 11 миллионов.

Приставы назвали регионы с самым большим количеством просрочек. Это Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Свердловская и Московская области. Они заявили, что взыскать долги во многих случаях мешала низкая платежеспособность россиян, закредитованность, долги по ЖКХ и алиментам.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. Вслед за этим банки ВТБ и Сбербанк изменили условия по ипотечным программам.

Кредиты Деньги
03 ноября 2023, 04:28
Россиян предупредили о неожиданных долгах по кредитке
Freepik
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Задолженность по кредитной карте может появиться даже в случае ее неиспользования. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в большинстве случаев неожиданные задолженности появляются на кредитках, которые выдали клиентам после оформления других продуктов, например в качестве навязанной услуги. Несмотря на это, карту привязывают к счету, который банк может использовать исходя из условий договора.

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», - сказал эксперт.

Например, из этой карты могут уйти средства на интернет-сервисы, подписки или СМС-уведомления, плата за которые происходит автоматически. Также с подобными ситуациями могут столкнуться клиенты, согласившиеся на погашение долгов по другим счетам с кредитки. Как правило, все условия прописаны в договоре.

Ранее пенсионерка из Москвы потеряла 900 тысяч рублей из-за чужих покупок в интернете. Правоохранители заподозрили в незаконной транзакции молодую сиделку.

Банки Россия Кредиты
03 ноября 2023, 01:46
Сбербанк повысил минимальную ставку по ипотеке
РИА «Новости»
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Сбербанк повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6% годовых, по государственным программам наименьшие ставки не изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передал ТАСС.

«Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта, в то время как рост ключевой ставки составил 2 процентных пункта», - сказано в сообщении.

При этом авторы отметили, что по госпрограммам ставки не поменялись. Например, минимальная ставка по «Господдержке» будет на уровне от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» - от 6% годовых.

Повышение минимальных ставок произошло после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% из-за ослабления рубля. Ранее банк ВТБ изменил условия ипотечного кредитования и повысил минимальную ставку до 16,4%.

Банки Кредиты Ипотека
02 ноября 2023, 20:48
СПБ Биржа остановили торги иностранными акциями
Pxhere
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Санкт-Петербургская биржа приостановила торги иностранными акциями после того, как попала под блокирующие санкции США. Начать биржевые торги площадка собирается 6 ноября 2023 года. Информацию опубликовали на сайте СПБ Биржи.

«Биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», - уточнили в пресс-службе.

Информацию о возобновлении торгов, режимах и доступных инструментах для совершения сделок опубликуют позднее. Торги уже приостановили в приложении «Тинькофф-инвестиции» и БКС, писал ТАСС.

СПБ Биржа - единственная площадка в России для торговли иностранными акциями. Инвесторы могут торговать ценными бумагами только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданные Центробанком.

Ранее стало известно, что карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», который попал под санкции, перестанут работать за границей с 3 ноября. Клиентам посоветовали снять наличные с карт, потому что операции могут приостановить в ближайшее время.

Торговля Россия Деньги

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