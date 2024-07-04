Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России

Греф отметил, что от ситуации на рынке цен будут зависеть сроки борьбы с инфляцией. При этом на дынный момент оснований для снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет происходить в четвертом квартале», - ответил председатель правления Сбербанка на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель председателя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в этом будет такая необходимость.