28 февраля 2024, 17:22

Греф призвал сократить льготную ипотеку на новостройки

РИА «Новости»
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Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф не поддержал сворачивание льготной ипотеки на новостройки и выступил за ее изменение. Об этом банкир заявил на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.

«Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена», - пояснил Греф.

Российские власти продлили льготную ипотеку на новостройки до 1 июля 2024 года. В Центробанке и Минфине России призвали ее свернуть.

Ранее в регуляторе заявили, что в январе 2024 года выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек, чем в декабре. Число запросов на кредитование снизилось за счет ужесточения правил выдачи по некоторым программам. Кроме того, на это повлиял сезонный спад на рынке недвижимости.

Сбербанк Россия Ипотека Льготная ипотека
28 февраля 2024, 14:48
Третьи страны помешали расчетам России и Китая
РИА «Новости»
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Причиной сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Таким образом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй прокомментировал отказ ряда китайских банков принимать платежи российских финансовых организаций, оказавшихся под западными санкциями. Его слова привело РИА «Новости».

«Некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», - отметил китайский дипломат.

Доля юаня в двусторонних расчетах превысила 90%. При этом Китай также проводит платежи в рублях, поскольку это упрощает взаимодействие между предпринимателями, добавил Ханьхуэй.

На минувшей неделе три крупных банка Китая, в том числе в Bank of China, прекратили принимать платежи из России. Позднее в последнем кредитном учреждении возобновили прием средств в рублях.

Китайские финансовые организации опасались, что могут оказаться под вторичными западными санкциями, о которых предупреждал Минфин США.

Рубль Санкции Россия Китай
28 февраля 2024, 14:46
Санкции против «Совкомфлота» сдвинули запуск поставок газа с «Арктик СПГ-2»
РИА «Новости»
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Необходимые для запуска «Арктик СПГ-2» танкеры застряли в Южной Корее из-за антироссийских санкций. НОВАТЭК отложит коммерческую отгрузку газа, сообщил «Коммерсант».

Первую линию проекта сдали и, готовясь к поставкам, на южнокорейской верфи Hanwha Ocean заказали шесть танкеров. Строительство трех из них, оформленных через японскую компанию Mitsui OSK Lines, задержали из-за нехватки рабочих. Танкер «Илья Мечников» доделают в марте, сдачу «Николая Семенова» и «Николая Басова» отложили на неопределенный срок.

Отправку оставшихся трех танкеров заморозили. Их заказали через «Совкомфлот», который попал в последний пакет санкций США. Издание заявило, что из-за этого старт коммерческих отгрузок газа с «Арктик СПГ-2» перенесут - у НОВАТЭК нет флота.

Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил в сенате, что цель США - задушить проект «Арктик СПГ-2». Журналисты предупредили, что это не только отрежет Европу от российского газа, но и спровоцирует сбой на мировых энергетических рынках.

Газ Санкции Россия
28 февраля 2024, 14:16
Развитие российского рынка ипотечной секьюритизации обсудили в Москве
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Отечественный рынок ипотечной секьюритизации в 2024 году будет развиваться благодаря включению новых типов объектов в обеспечение ценных бумаг, улучшению инфраструктуры и инструментов для инвесторов и оригинаторов. Развитие направления обсудили на встрече с представителями застройщиков и финансовых организаций «Рынок ипотеки и ипотечных ценных бумаг: итоги и перспективы» в Москве.

В текущем году планируется чаще выпускать ипотечные облигации с закладными на новостройки, а также провести дебютные выпуски ИЦБ с кредитами на строительство индивидуальных жилых домов. Кроме того, будет уделяться особое внимание дальнейшей цифровизации секьюритизации.

«Реализация всех возможностей секьюритизации требует не только развития цифровой платформы, которая является базой для выпусков ипотечных облигаций, но и перехода на единые стандарты обмена данными», - обратил внимание заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

«Секьюритизация позволяет банкам трансформировать пулы ипотечных кредитов в ликвидные ценные бумаги и снизить риски быстро растущего ипотечного кредитования», - отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Также продолжится работа по развитию рынка электронных закладных - в 2023 году их объем вырос в 2,3 раза. Цифровые документы позволяют снизить операционные затраты банков, нарастить объем ипотечного портфеля, доступного для секьюритизации, и значительно ускорить процесс его рефинансирования.

Стандартом обмена данными от ДОМ.РФ уже пользуются главные участники рынка ИЦБ. В будущем он может стать общим для отрасли, что сильно упростит взаимодействие в ипотечно-жилищной сфере, уточнил Комлик.

Участники мероприятия отметили, что несмотря на высокий уровень рыночных ставок в прошлом году разместили рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством. Темпы роста рынка ипотечных ценных бумаг превысили показатели рынка жилищного кредитования. При этом 2023 год стал рекордным по объему ипотеки - банки оформили два миллиона таких кредитов на общую сумму 7,8 триллиона рублей.

По ее словам, необходимо развивать секьюритизацию как рыночный инструмент финансирования ипотеки. Этому помогут инновации в ипотечных продуктах, регулировании и технологиях кредитования, а также совершенствование инфраструктуры выпуска ИЦБ. В 2024-м банки продолжат получать секьюритизацию продуктов ипотечного кредитования и смогут расширять возможности по рефинансированию ипотечного портфеля, добавила Музыкина.

Пока доля электронных закладных на первичном рынке составляет менее 1,5%, поэтому особый акцент будет сделан на их масштабировании. В 2024 доля цифровых документов с залогом прав по договорам долевого участия может увеличиться до 35-40%, а на вторичном рынке - с 33% до 45-50%.

Банки Строительство Недвижимость Кредиты Ипотека
28 февраля 2024, 05:45
Денежные переводы с российских карт «Мир» запретили в Казахстане
РИА «Новости»
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Казахстанский банк «Фридом Финанс» (входящий в Freedom Holding Тимура Турлова) объявил о запрете на переводы средств с карт и на картыплатежной системы «Мир». Об этом сообщило деловое издание Frank Media.

Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше не доступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств. Как вариант, можно использовать систему SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

В банке не сообщили о причинах такого решения.

При этом несколько дней назад американский Минфин включил в новый пакет санкций некоторые российские финансовые организации и Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир».

Ранее из AppStore исчезли приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!». Они остались доступны для скачивания только в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android.

США Казахстан Банки Санкции Россия Деньги

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