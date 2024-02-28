Греф призвал сократить льготную ипотеку на новостройки

«Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена», - пояснил Греф.

Российские власти продлили льготную ипотеку на новостройки до 1 июля 2024 года. В Центробанке и Минфине России призвали ее свернуть.

Ранее в регуляторе заявили, что в январе 2024 года выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек, чем в декабре. Число запросов на кредитование снизилось за счет ужесточения правил выдачи по некоторым программам. Кроме того, на это повлиял сезонный спад на рынке недвижимости.