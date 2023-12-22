22 декабря 2023, 13:52

Греф предложил приватизировать Сбербанк

РИА «Новости»
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что можно приватизировать Сбербанк. При выводе на биржу дополнительных 25% акций кредитной организации весь рынок стал бы более привлекательным для его участников.

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», - отметил Греф.

Он назвал Сбербанк привлекательным активом, который заинтересует акционеров. Греф пояснил, что для контроля государству нужно иметь 25% плюс одну акцию, а остальные можно продать.

Вырученные от реализации акций средства можно направить на крупные инфраструктурные проекты. Например, на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), предложил глава Сбербанка.

За 10 месяцев 2023 года Сбербанк получил рекордную прибыль - 1,26 триллиона рублей. Этот показатель даже выше, чем прибыль за весь 2021 год, который считают самым успешным для банка, - 1,24 триллиона рублей.

Сбербанк Россия
22 декабря 2023, 12:42
Кремль предупредил об опасности незаконного изъятия активов России
РИА «Новости»
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Обсуждение незаконной конфискации российских активов не только неприемлемо, но и создает опасность для мировой финансовой системы. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

Дискуссии на тему изъятия активов России на Западе то усиливаются, то затухают, но постоянно находятся на повестке дня в Европе и США, отметил пресс-секретарь президента.

«Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», - предупредил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет предлагать и реализовывать незаконную конфискацию российских активов. Европа и США прекрасно осознают, что такие действия повлекут юридические последствия для их инициаторов, обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Если какие-то активы России на Западе конфискуют, в стране будут обсуждать, что можно изъять в ответ, подытожил Песков.

Генпрокурор ФРГ Питер Франк ранее предложил конфисковать замороженные активы России на сумму более 720 миллионов евро и направить их в бюджет Германии. По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, эта тема снова всплыла на Западе, поскольку он хочет тратить на Украину чужие деньги.

Кремль Дмитрий Песков Россия Запад Деньги
21 декабря 2023, 23:11
Красная игра дешевле всего оказалась в Москве
Freepik
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Цена красной икры с Камчатки в розничной продаже в столице не может быть ниже 6334 рублей за килограмм. Причем в других в регионах России стоимость еще выше. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Президент организации Герман Зверев уточнил, что розничная цена икры, которую производитель продал за три тысячи рублей за килограмм, будет не ниже 6334 рубля. Почти треть из этой суммы - 2111 рублей - дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

При этом во многих регионах России красная икра еще дороже.

«Самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры 140 граммов в московской рознице стоит 560 рублей, а в Костроме - 600 рублей, при том что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 рублей», - рассказал Зверев.

В декабре стало известно, что производство красной икры в России побило рекорд с 2010 года. Всего за 10 месяцев 2023 года произвели 22 288 тонн икры. Этот почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Эксперты рассказали «360» как избежать отравления на Новый год.

Новый год Продукты Москва 2023
21 декабря 2023, 15:34
Путин указал на ключ к преодолению бедности
РИА «Новости»
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Уровень бедности в России по итогам 2023 года будет на историческом минимуме, однако его необходимо свести к нулю. С таким призывом выступил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства назвал ключом к преодолению бедности создание экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Россия Владимир Путин Экономика
21 декабря 2023, 12:15
Курс евро превысил 100 рублей и пошел на обновление декабрьского максимума
РИА «Новости»
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Стоимость европейской валюты пошла на новое обновление декабрьского максима и преодолела отметку в 100 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

На начало торгов курс евро оставался на уровне 99,12 рубля, но за несколько часов европейская валюта преодолела барьер в 100 рублей. Это самый высокий показатель с 7 декабря. На момент написания материала евро торговался на уровне 99,93 рубля. Рост к начальному курсу составил 0,27 рубля. Пока участники торгов провели 5193 сделки.

Рост начался и у курса доллара, чей максимальный показатель в ходе торгов достиг 91,21 рубля. На открытии стоимость американской валюты оставалась на уровне 90,71 рубля, потеряв в начале торгов до 90,5 рубля. Однако доллар быстро отыграл потери и сейчас торгуется на уровне 91,24, прибавив 0,25 рубля. Общее количество сделок составило 8625.

Курс валют Курс доллара Курс евро

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