Госдуме предложили пересмотреть 6,7 трлн рублей расходов казны на 2024–2026 годы

Кабмин подготовил 769 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы и предложил Госдуме перераспределить 6,7 триллиона рублей расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли в первом чтении. К рассмотрению во втором правительство предложило внести 769 поправок с перераспределением расходов на сумму 6,7 триллиона рублей. Основные характеристики казны оставили прежними.

Одна часть поправок связана с финансированием спецоперации, другая - со строительством больниц в Карелии. Третью часть изменений посвятили снабжению новых регионов России. Кроме того, кабмин предложил перераспределить средства в рамках госпрограмм и на развитие транспортной системы.

На 2024 год предварительно заложили дефицит бюджета на сумму 1,6 триллиона рублей при доходах 35 триллионов. Из Фонда национального благосостояния привлекут 1,3 триллиона рублей.