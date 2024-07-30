Госдума разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты криптовалютой
Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты. Об этом сообщило РИА «Новости».
Осуществлять подобное будут в рамках экспериментальных правовых режимов. Программу утверждает Центробанк, при необходимости согласовывая с ФСБ, Министерством финансов и Росфинмониторингом.
Кроме того, Банку России предложили создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил , что траты электроэнергии на майнинг криптовалют могут привести к ее дефициту во многих регионах.
Экономист Сергей Зайнуллин назвал криптовалюту крайне рискованным способом инвестиций.