Госдума разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты криптовалютой

Госдума во вторник во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют в России. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

В документе закрепили условия и порядок ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых включили в реестр Минцифры.

Не являющиеся ИП россияне смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, но только если не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством страны.

Кроме того, ИП и юрлица после включения в реестр таких операторов будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне, в частности, обсудить вопросы налогообложения.