30 июля 2024, 16:48

Госдума разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты криптовалютой

РИА «Новости»
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Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осуществлять подобное будут в рамках экспериментальных правовых режимов. Программу утверждает Центробанк, при необходимости согласовывая с ФСБ, Министерством финансов и Росфинмониторингом.

Кроме того, Банку России предложили создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил , что траты электроэнергии на майнинг криптовалют могут привести к ее дефициту во многих регионах.

Экономист Сергей Зайнуллин назвал криптовалюту крайне рискованным способом инвестиций.

Госдума РФ Криптовалюты
30 июля 2024, 16:28
Госдума легализовала майнинг криптовалют
РИА «Новости»
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Госдума во вторник во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют в России. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

В документе закрепили условия и порядок ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых включили в реестр Минцифры.

Не являющиеся ИП россияне смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, но только если не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством страны.

Кроме того, ИП и юрлица после включения в реестр таких операторов будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне, в частности, обсудить вопросы налогообложения.

Криптовалюты Правительство РФ
30 июля 2024, 15:27
Названы условия снижения ставок по ипотеке в России
РИА «Новости»
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Взлетевшие ставки по ипотеке в российских банках пойдут вниз по мере замедления всплеска инфляции. С таким заявлением в Совете Федерации выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Полное видео ее выступления доступно на странице верхней палаты российского парламента во «ВКонтакте».

Глава регулятора напомнила, что в период низкой инфляции российские банки выдавали кредиты на покупку жилья по ставке 8−9% годовых. При этом они не пользовались никакой поддержкой со стороны государства.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», - заявила Набиуллина.

На минувшей неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 16 до 18% , объяснив это высокими уровнями инфляции.

Глава регулятора не исключила, что это повышение станет не последним, если ситуация не изменится. Набиуллина добавила, что в новом прогнозе Центробанка высокий уровень ключевой ставки сохранится на ближайшие три года.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Инфляция
30 июля 2024, 15:24
Юрист предупредил Дурова о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода
Global Look Press
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Основателя Telegram Павла Дурова может ждать волна исков от женщин, если он раскроет собственный ДНК-код. Об этом рассказал РИА «Новости» юрист Александр Хаминский.

«Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», - отметил он.

Он призвал Дурова сохранить анонимность, если предприниматель не хочет до конца жизни отстаивать состояние в суде.

Ранее основатель Telegram сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Он признался, что сдавал сперму, чтобы анонимно помогать парам обзавестись потомством.

Подруга Дурова Ирина Болгар рассказала , как родила от него троих детей без официальной регистрации брака.

Суд Дети Павел Дуров
30 июля 2024, 14:11
Набиуллина пообещала бороться с разными схемами по ипотеке
РИА «Новости»
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Центральный банк России будет бороться с разными схемами по ипотеке, которые расцвели в стране после завершения льготных программ. Об этом на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привело РИА «Новости».

«Эти схемы перед завершением широкой льготной программы вновь расцвели с новой силой. Здесь чего только нет: льготные ставки, так называемый кэшбэк, рассрочка. Для людей все это запутано и непрозрачно», - объяснила Набиуллина.

По словам главы Центробанка, за этими «завлекаловками» стоит либо резкий рост платежей впоследствии, либо завышение цены квартиры.

«С 2025 года в России заработает ипотечный стандарт, который исключит использование непрозрачных схем. Также банкам запретят брать плату с заемщиков за сниженную ставку», - добавила она.

Ранее Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.

Россия Ипотека Центробанк

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