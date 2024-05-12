Госдума привлечет экспертов для обсуждения изменений налоговой системы

Он подчеркнул, что уже получил от коллег из разных фракций множество предложений и теперь их необходимо обсудить с экспертами, учеными и бизнесом в специальном совете при комитете.

«Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12:00», - заявил Макаров.

Депутат добавил, что в принятии решений до начала каникул заинтересованы все, потому что тогда у всех останется время подготовиться к внедрению этой системы, которая заработает с 1 января 2025 года.

Поручение о дополнительной настройке налоговой системы президент России Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию. Он призвал сделать сбор налогов более справедливым и стабильным, чтобы не менять основные параметры.

К этому вопросу глава государства вернулся во время выступления на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин подчеркнул, что модернизация фискальной системы простимулирует бизнес увеличить объем инвестиций в социальные и кадровые проекты.