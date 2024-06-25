25 июня 2024, 14:08

Госдума приняла в первом чтении «закон Путина» о пенсиях

РИА «Новости»
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Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам прошел первое чтение. Трансляцию голосования провела пресс-служба Госдумы.

Инициативу единогласно подержали 411 парламентариев. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, депутаты могут рассмотреть законопроект во втором чтении уже 26 июня, сообщил RT.

Если инициативу примут, то пенсию проиндексируют работающим пенсионерам уже с 1 февраля. Володин назвал инициативу «законом Путина» и напомнил, что глава государства заявил на ПМЭФ о необходимости реализовать это решение.

Председатель Госдумы выразил мнение, что законопроект благоприятно скажется на экономике и повысит производительность труда. Он также добавил, что законопроект затронет 7,87 миллиона пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры Законы Госдума РФ Депутаты Владимир Путин
25 июня 2024, 14:26
Работающие пенсионеры получат надбавку. Голикова раскрыла сумму индексации
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Законопроект об индексации выплат неработающим пенсионерам приняли в первом чтении. Их повысят минимум на 1300 рублей, заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова. Ее процитировал «Интерфакс».

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», - сказала она.

Повысить пенсии работающим пенсионерам предложил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2024, сообщили «Известия». Нововведение коснется 7,87 миллиона россиян. В Госдуму 20 июня внесли законопроект о ежегодной индексации, начиная с 1 февраля 2025 года. Депутаты приняли его в первом чтении.

Бюджет России Пенсионеры Выплаты в России Деньги
25 июня 2024, 13:11
Solidcore заявила о планах уйти с Мосбиржи
РИА «Новости»
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Solidcore Resources подала заявку на исключение акций из оборота на Московской бирже с 30 сентября. Об этом 24 июня заявил генеральный директор компании Виталий Несис.

Причиной подачи заявления на отмену листинга стали недавно введенные санкции OFAC. Также после продажи российских активов весной 2024 года у компании нет никаких связей с Россией.

Планируется, что на Мосбирже могут прекратить торговать акциями Solidcore с 30 сентября 2024 года. Точную дату назовут после одобрения заявки.

«Акционеры могут и будут иметь возможность обеспечить себе доступ к торгам и полные акционерные права, обменивая свои акции на MOEX на акции на AIX в рамках действующего предложения обмена», - пояснил Несис.

Ранее Минфин США включил Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. После этого торги в долларах и евро на площадке остановились.

Евро США Доллары США Санкции Россия Мосбиржа
25 июня 2024, 07:13
Финансист назвал «заградительный» курс доллара для россиян
РИА «Новости»
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Если курс доллара и евро превысит 100 рублей, россияне перестанут покупать валюту. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм» назвал такую стоимость психологической планкой.

По его мнению, «заградительный» курс зависит от экономической ситуации в стране и финансовых ожиданий ее граждан. Перепелица предположил, что россияне перестанут покупать валюту в качестве средства сбережения, если ее стоимость превысит 100 рублей.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», - сказал он.

Мосбиржа попала под санкции. Экономист Николай Кульбака заявил, что теперь курс валют в России зависит от степени воздействия санкций на импортеров и экспортеров.

Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро Экономика
23 июня 2024, 16:33
ЦБ Ирана заявил о скором запуске офшорного риала в расчетах с Россией
РИА «Новости»
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В скором времени в торговых операциях с Россией будут использовать офшорный риал. С таким заявлением выступил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, сообщило РИА «Новости».

«Разрабатывается идея офшорного риала.<...> Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», - заявил он.

Помимо этого, по словам Фарзина, с 23 июня в Иране введут в оборот цифровой риал, который пока будут использовать в зоне свободной торговли на острове Киш, отметил «Коммерсант».

Ранее иранский ЦБ сообщал, что вопрос об использовании офшорного риала в торговых операциях обсуждали с Россией, Афганистаном и Ираком. На российском направлении к 13 мая работу на эту тему почти завершили: центробанки стран договорились обменивать риал и рубль до уровня, который соответствует торговому балансу между государствами.

Офшорный риал ввели для сокращения использования евро и доллара в торговых расчетах и укрепления нацвалюты.

Россия Иран Экономика

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