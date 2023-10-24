Госдума одобрила законопроект об увеличении страховых пенсий

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Согласно закону, средний размер выплаты неработающим получателям поднимется на 1572 рубля (до 22 605 рублей), а размер пенсионного обеспечения неработающим получателям страховой пенсии по старости - на 1631 рубль (до 23 449 рублей).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%, увеличение пенсий ждет более 32 миллионов россиян.

По словам Володина, дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий составят порядка 234 млрд рублей. Парламентарий также отметил, что 25 октября, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об увеличении в следующем году минимального размера оплаты труда.

Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков ранее сообщил, что пенсионные выплаты в 2025 году планируют проиндексировать 1 февраля и 1 августа.