24 октября 2023, 20:02

Госдума одобрила законопроект об увеличении страховых пенсий

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий увеличение средней страховой пенсии с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно закону, средний размер выплаты неработающим получателям поднимется на 1572 рубля (до 22 605 рублей), а размер пенсионного обеспечения неработающим получателям страховой пенсии по старости - на 1631 рубль (до 23 449 рублей).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%, увеличение пенсий ждет более 32 миллионов россиян.

По словам Володина, дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий составят порядка 234 млрд рублей. Парламентарий также отметил, что 25 октября, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об увеличении в следующем году минимального размера оплаты труда.

Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков ранее сообщил, что пенсионные выплаты в 2025 году планируют проиндексировать 1 февраля и 1 августа.

Пенсия Госдума РФ Россия
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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