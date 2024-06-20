Госдума одобрила индексацию военных пенсий в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили внесение поправок в федеральный закон о выплатах военным пенсионерам. Новый документ предусматривает увеличение размера выплат на 5,1%. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в базе данных нижней палаты российского парламента.
В пояснительной записке указали, что размер увеличения военных пенсий привязали к уровню прогнозируемой инфляции на конец года.
«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1%», - написали авторы законопроекта.
Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в конце мая уточнил, что повышенные выплаты военные пенсионеры начнут получать с 1 октября.
Он добавил, что изначально размер пенсий планировали увеличить на 4,5%, но после пересмотра прогнозной инфляции по итогам года индекс увеличили до 5,1%.
Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявляла, что средний размер пенсий военного пенсионера составляет 41 тысячу рублей.