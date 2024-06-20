Госдума одобрила индексацию военных пенсий в первом чтении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о ежегодной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, вошедшему в бюджетный пакет, родители смогут претендовать на выплату, если среднедушевой доход семьи не превысил размера в 1,5 прожиточного минимума.

Размер выплаты будут определять, исходя из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Уточняется, что выплату смогут получать оба родителя или опекуна детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет. Меру господдержки будут назначать при условии, если у родителей нет долгов по алиментам.

В случае окончательного принятия законопроекта он начнет действовать с 1 января 2025 года. Налоговой базой для расчета выплаты станет 2025 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, россияне смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.