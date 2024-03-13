Госдума начала работу над изменениями в Налоговый кодекс

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«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», - отметил он.

Депутат поддержал введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей. А вот в отношении компаний необходимо применить «более гибкую систему», добавил Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение системы прогрессивного налогообложения в России, но отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки.