Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов
Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Для сравнения, заимствования России составляют 286,3 миллиарда - в 126 раз меньше.
Ранее Контрольно-бюджетное управление США обратилось к конгрессу с призывом отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. По его мнению, дефолт повлечет за собой серьезные последствия не только для страны, но и для всего мира.
В конце ноября Япония и Китай - крупнейшие держатели американского госдолга - начали распродажу значительной части облигаций США. Японцы продали ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайцы - на 51,3.