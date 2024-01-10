10 января 2024, 07:03

Госдолг США свыше 34 трлн долларов объявили главной угрозой мировой экономике в 2024 году

Unsplash
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Глобальная финансовая система и мировая экономика в целом пострадают из-за колоссального размера госдолга США. Он превысил 34 триллиона долларов, сообщили авторы доклада Росконгресса на тему «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Госдолг США - главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», - объявили специалисты.

Американское правительство, по мнению Росконгресса, не способно расплатиться - при текущем соотношении темпов роста госдолга , его размера и доходов бюджета сделать это невозможно. Аналитики объяснили, что избыток госдолга накопили по низким ставкам, а рефинансировали по высоким. Они предостерегли Штаты от перезапуска печатного станка, так как это спровоцирует рост инфляции.

Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Американские политики предлагали разные варианты решения проблемы , в том числе игнорирование потолка займа и выпуск бессрочных облигаций США.

США Деньги Экономика
09 января 2024, 23:16
Минфин введет ограничения на вывоз золота из страны для физлиц
Unsplash
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Минфин ведет разработку постановления правительства, которое ограничит вывоз золота из страны физическими лицами, сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Проект должен выйти к концу квартала.

Моисеев заявил, что введение привязанной к курсу рубля экспортной пошлины для вывозящих золото компаний заставило их искать обходные пути. По словам замглавы Минфина, с октября наблюдается резкий рост закупок золота внутри страны и его вывоза за границу отдельными лицами.

«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% – там в зависимости от курса разный процент – если можно не платить. Распихали по карманам и поехали», – признал Моисеев.

Замминистра отметил, что нашедшие лазейки в экспортных правилах не нарушают закон, поэтому Минфину понадобился новый инструмент контроля. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые, по словам Моисеева, будут «небольшим».

Ранее Моисеев заявил, что ограничение на экспорт золота также предложила ввести Федеральная таможенная служба.

Экспорт Золото Минфин РФ
09 января 2024, 18:28
ВВП России вырастет на 1,3% в 2024 году
РИА «Новости»
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Российская экономика продолжит расти в ближайшие два года. В 2024 году внутренний валовый продукт вырастет на 1,3%, а в 2025-м — на 0,9%, указали в докладе финансовой организации.

Российская экономика продолжит расти в ближайшие два года. В 2024 году внутренний валовый продукт вырастет на 1,3%, а в 2025-м - на 0,9%, указали в докладе финансовой организации.

Эксперты подсчитали, что по итогам минувшего года темпы роста экономики РФ составили 2,6%. В июне специалисты ВБ прогнозировали сокращение ВВП к концу 2023 года на 0,2%.

«Этому более значительному, чем ожидалось, восстановлению способствовала существенная бюджетная поддержка, включая дополнительные расходы», - заявили эксперты Всемирного банка.

О росте российской экономики также заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. ВБ внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году.

Президент Владимир Путин ранее заявил, то ВВП России вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза.

Россия Всемирный банк Экономика ВВП
09 января 2024, 14:33
Индекс РТС превысил декабрьскую планку
РИА «Новости»
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На фоне укрепления рубля 9 января индекс РТС (RTSI) превысил максимум с начала декабря прошлого года. Он составил более 1100 пунктов, сообщил РБК.

По состоянию на 13:27 один из двух основных индексов российского рынка ценных бумаг возрос на 1,1% и достиг 1101,69 пункта. В последней раз индекс РТС поднимался выше 1100 пунктов 1 декабря. Специалисты издания связали рост этого показателя с укреплением рубля. Днем курс доллара опустился на 1,1% до 90,15 рубля.

Вторым важным показателем отечественного рынка бумаг стал рублевый индекс Мосбиржи. Он опустился на 0,22% - до 3151,63 пункта.

Худший со времен пандемии год пережила американская валюта. Доллар особенно подешевел в четвертом квартале прошедщего года. Антирекорд побила украинская гривна. Она опустилась до 38 за доллар. Инвестстратег Александр Бахтин заявил, что рубль после новогодних праздников сохранит волатильность.

Доллары США Торговля Курс валют Экономика
09 января 2024, 10:09
Российским банкам поручили предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке
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Российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заемщиков о критичном росте долгов. Закон вступил в силу 1 января.

Нововведение коснется физлиц. Кредиторам придется рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) и информировать его о рисках, если значение превышает 50%. В некоторых случаях в расчет будут брать даже те кредиты, по которым клиент стал поручителем.

Доход станут вычислять из подтверждающих его документов, среднего уровня доходов в регионе, данным от самого клиента. Все эти подходы к оценке дохода одобрил Центробанк.

Большинство крупных банков пока не смогли ответить РБК , как именно будут информировать клиентов о высокой долговой нагрузке. Собеседники издания отметили, что кредитным организациям придется дополнительно разъяснять клиентам порядок расчета показателя долговой нагрузки.

Российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заемщиков о критичном росте долгов.

Закон вступил в силу 1 января.

Долги Банки Законы Кредиты Деньги

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