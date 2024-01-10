Госдолг США свыше 34 трлн долларов объявили главной угрозой мировой экономике в 2024 году

«Госдолг США - главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», - объявили специалисты.

Американское правительство, по мнению Росконгресса, не способно расплатиться - при текущем соотношении темпов роста госдолга , его размера и доходов бюджета сделать это невозможно. Аналитики объяснили, что избыток госдолга накопили по низким ставкам, а рефинансировали по высоким. Они предостерегли Штаты от перезапуска печатного станка, так как это спровоцирует рост инфляции.

Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Американские политики предлагали разные варианты решения проблемы , в том числе игнорирование потолка займа и выпуск бессрочных облигаций США.