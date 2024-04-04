Госдолг России в 2023 году превысил 25 триллионов рублей

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«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП», - сказано в документе.

Внутренний долг увеличился на 10,8%, внешний долг в иностранной валюте уменьшился, а в рублевом эквиваленте увеличился.

В документе также указано, что госдолг регионов увеличился на 424,8 миллиарда рублей. Источник долга - бюджетные кредиты, которые регионы получают на инфраструктурные проекты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил , что госдолг РФ находится на невысоком уровне и по итогам 2024 может составить меньше заявленных 17%.