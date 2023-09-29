Госдолг России увеличился на 10% за полгода

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Объем внутренних заимствований прибавил за указанный период 7,4% и достиг 20,2 триллиона рублей. Этот показатель доходит до 97,4% верхнего предела, который заложен на 2023 год.

Внешний долг же России в иностранной валюте с начала года стал меньше на 2,1% и составил 56,2 миллиарда долларов. Это равняется 84,4% верхнего предела.

На безопасном и очень низком уровне остается относительный уровень госдолга (в процентах к ВВП) как по национальным, так и по международным стандартам. По словам доцента РЭУ имени Плеханова Аллы Чаловой, он менее 20%.

Но к удорожанию обслуживания новых облигаций ведет разгон инфляции и жесткая денежно-кредитная политика. Это, как отметила специалист, может привести к дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета, утвержденный объем которых в этом году свыше 1,5 триллиона рублей.

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