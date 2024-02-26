26 февраля 2024, 11:17

Головная структура Тинькофф Банка переехала из Кипра в Россию

РИА «Новости»
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Созданная в рамках редомициляции TCS Group Holding Plc компания «ТКС Холдинг» вышла из-под юрисдикции Кипра и зарегистрировалась в специальном административном районе на острове Русский в Приморье. Об этом сообщила на своем сайте Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Акционеры кипрской TCS Group Holding Plc, головной структуры финансовой группы Тинькофф и Тинькофф Банка, в январе объявили о планах сменить государство регистрации. Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» на Мосбирже. Спустя две недели компания перешла на новый этап редомициляции - стала резидентом САР на острове Русский.

«Редомициляция в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», - объяснил глава Тинькофф Станислав Близнюк.

Компания взяла на себя обязательства вложить не менее 50 миллионов рублей инвестиций. В качестве резидента САР она получит налоговые и административные льготы.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль TCS Group увеличилась в восемь раз. Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из зарубежья, за исключением Казахстана, Армении и Белоруссии.

Банки Бизнес Экономика
26 февраля 2024, 10:01
Запрет на работу «недружественных» коллекторов не одобрили в Минэкономики
РИА «Новости»
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В Минэкономразвития выступили против введения запрета на работу с россиянами коллекторов, банков и микрофинансовых организаций, которые связаны с недружественными странами. Таким образом в ведомстве отреагировали на проект президентского указа об ограничительных мерах для «недружественных» взыскателей, разработанный Минюстом. Об этом написал РБК.

Представитель Минэкономразвития пояснил, что решение по этому документу можно выработать с учетом позиции всех заинтересованных ведомств.

Известно, что в проекте Минюста предусматривается запрет любых действий, направленных на возвращение долга с граждан РФ, если они связаны с «недружественными» государствами. Речь идет об учредителях, собственниках и юрлице, в которое входит иностранец - гражданин страны, совершавшей недружественные шаги в отношении России. Проверка организации на наличие таких связей возложена на ФСПП.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России много сторонников даже в недружественных государствах. Они поддерживают традиционные ценности, а также готовы внедрять российские идеи в экономической сфере.

Банки Запреты
26 февраля 2024, 08:36
Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи 26 февраля
РИА «Новости»
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На открытии торгов на Московской бирже утром 26 февраля курс доллара составил 93,07 рубля, прибавив таким образом 21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Такие данные опубликованы на сайте площадки.

Курс евро составил 100,24 рубля, поднявшись на 22,5 копейки. На 2,8 копейки вырос курс юаня, составив 12,837 рубля.

На умеренное снижение российской национальной валюты, по оценке специалистов «Интерфакс-ЦЭА», повлияли как тема санкций , так и снижающие нефтяные котировки, отметил «Интерфакс».

Глава Минфина России Антон Силуанов заявлял ранее, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2024-м среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, а в последующие два года - 91, 92 рубля.

Рубль Доллары США
26 февраля 2024, 07:54
Силуанов оценил курс российского рубля
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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс», - пояснил руководитель финансового ведомства.

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, приемлем ли курс рубля для федерального бюджета. По данным Центробанка на 23 февраля, курс рубля к доллару США составил 92,75 рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, в последующие два года - 91, 92 рубля. Учитывая эти показатели, российские власти выстраивают финансовую политику.

Ранее экономист Владимир Гурьев заявил, что рубль должен укрепиться к доллару.

Рубль Правительство РФ Курс доллара Антон Силуанов
25 февраля 2024, 04:05
Российским пенсионерам пообещали надбавки с 1 марта
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Российские пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, доплата в размере 8134,9 рубля устанавливается по одному из двух оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.

В то же время, пенсионер, получивший ранее первую группу инвалидности, не может рассчитывать на прибавку к пенсии.

Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах».

Пенсия Рубль Пенсионеры Госуслуги

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