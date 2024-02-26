Головная структура Тинькофф Банка переехала из Кипра в Россию

Акционеры кипрской TCS Group Holding Plc, головной структуры финансовой группы Тинькофф и Тинькофф Банка, в январе объявили о планах сменить государство регистрации. Центробанк зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» на Мосбирже. Спустя две недели компания перешла на новый этап редомициляции - стала резидентом САР на острове Русский.

«Редомициляция в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов», - объяснил глава Тинькофф Станислав Близнюк.

Компания взяла на себя обязательства вложить не менее 50 миллионов рублей инвестиций. В качестве резидента САР она получит налоговые и административные льготы.

В первом полугодии 2023 года чистая прибыль TCS Group увеличилась в восемь раз. Сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из зарубежья, за исключением Казахстана, Армении и Белоруссии.