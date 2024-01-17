17 января 2024, 12:16

Год дорогой ипотеки. Центробанк сделает жилищный кредит предметом роскоши

РИА «Новости»
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В России предложили наделить Центробанк правом ограничивать выдачу ипотеки. Покупка жилья в 2024 году станет роскошью, так как получить кредит станет еще сложнее, заявил «360» ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Проверки банков В Госдуму внесли законопроект о праве регулятора ограничивать банкам выдачу ипотеки. Если его примут, Центробанк, по словам Дмитрия Ракуты, сможет проводить выборочные проверки в отдельных кредитных организациях. Такие ревизии, заявил специалист, вряд ли пройдут повсеместно.

Новое предложение станет очередной мерой ужесточения ипотеки, заявил специалист. Он напомнил, что разговоры о высокой закредитованности начались в 2020 году, когда ввели господдержку. С тех пор регулятор предупреждал о большой нагрузке на заемщиков.

«Закредитованность граждан у нас достаточно большая. Хотя по прогнозу 2022 год должен был стать годом определенного дефолта и ипотечного пузыря , но этого не произошло. Платежи возросли, но не так критично, дефолтных заемщиков не так много», - заявил ипотечный брокер.

Дорогая ипотека Дмитрий Ракута спрогнозировал сокращение рынка ипотеки в 2024 году. Условия ужесточат, жилищные кредиты станут еще более недоступными.

«Этот год в любом случае станет годом дорогой ипотеки. Ее будет сложно одобрить, сложно взять. Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения. Отказов в ипотеке станет значительно больше», - предупредил он.

В июле завершится срок действия программы на новостройки. Ипотечный брокер уверен, что ее не продлят. После этого требования к заемщикам станут строже.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
16 января 2024, 14:32
Песков назвал чувствительной тему проверок Китаем сделок с Россией
РИА «Новости»
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В Кремле не занимаются финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Таким образом он отреагировал на материал Bloomberg, в котором агентство утверждает, что китайские банки якобы начали проверять сделки с российскими клиентами на фоне ужесточения санкций США.

«В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», - пояснил представитель Кремля.

По данным Bloomberg, как минимум два китайских банка начали проверки в отношении российского бизнеса. Аудит также затронул иностранных клиентов, ведущих дела с Россией.

По указу президента США Джо Байдена, ужесточившего вторичные санкции, Минфин имеет право вводить меры против банков, оказывающих услуги россиянам, находящимся в санкционном списке. В частности, речь идет о возможности отключать нарушителей от финансовой системы.

Дмитрий Песков Китай
16 января 2024, 10:25
Россия поставила рекорд по морским перевозкам нефти в Турцию
РИА «Новости»
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В конце 2023 года Турция импортировала рекордный объем российской нефти. Резкое увеличение поставок по морю зафиксировали осенью, и эта тенденция сохранится в 2024 году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы Kpler.

В декабре 2023 года из России в Турцию поставляли по 444 тысячи баррелей нефти в сутки - рекордные за всю историю экспорта объемы. По итогам ноября этот показатель составлял 432 тысячи баррелей, октября - на 100 тысяч меньше. В январе объем морских отгрузок превысит 400 тысяч баррелей.

Из отгруженных в конце года объемов 70% пришлись на турецкий порт Алиага. Сырье везли не из Новороссийска, который расположен к Турции ближе остальных, а из Приморска и Усть-Луги. Специалисты связали рост поставок с тем, что осенью «Лукойл» начал отгрузки на нефтеперерабатывающий завод Star азербайджанской компании SOCAR, который находится на турецкой территории.

В общей сложности на Турцию в рекордный месяц пришлись только 13% морского экспорта российской нефти. Еще около 76% объемов страна поставила в Индию и Китай.

Последний занялся скупкой сырой нефти в Казахстане. На нее претендовали страны Европы, которые отказались от закупок у России из-за потолка цен.

Турция Экспорт Торговля Нефть Россия
15 января 2024, 23:59
Более 40 видов соцвыплат в России проиндексируют с 1 февраля
РИА «Новости»
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Российское правительство планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», - заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, повышение затронет более 20 миллионов россиян, получающих поддержку со стороны государства.

Проект постановления правительства уже опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Коэффициент индексации составит 1,074 в 2024 году.

Ранее стало известно, как изменятся социальные выплаты и пособия с 1 февраля. Так, размер материнского капитала увеличат до 631 тысячи рублей, а максимальный размер ежемесячной денежной выплаты для людей с инвалидностью составит 1547 рублей.

Пенсия Льготы Выплаты в России Минтруд РФ Деньги
15 января 2024, 23:31
Генпрокуратура обратилась в суд с иском о национализации холдинга «Рольф»
Unsplash
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Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы компании-автодилера «Рольф». Иск против основателя холдинга Сергея Петрова зарегистрировали в Московском районном суде Санкт-Петербурга, как сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Истец просит суд об обращении в доход государства всех акций АО „Рольф“, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью „Деланс Лимитед“ и ООО „Рольф Моторс“, а также 100% долей в уставных капиталах ООО „Рольф Моторс“, ООО „Рольф Эстейт Санкт-Петербург“, ООО „Рольф Тех“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», - уточнили в пресс-службе.

Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года. Предварительное судебное заседание назначили на 18 января, сообщил «Интерфакс».

В конце прошлого года активы компании указам президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимуществу. Это один из крупнейших автодилерских холдингов в России, чья сеть насчитает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей.

Относительно Сергея Петрова известно, что он вместе с другими руководителями «Рольфа» попал под уголовное преследование по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, причем в особо крупном размере и в составе организованной группы.

Ранее промышленный холдинг из предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях по требованию генпрокуратуры передали на баланс Росимущества. Им владели люди, чью деятельность признали экстремистской.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Суд

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