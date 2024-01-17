Год дорогой ипотеки. Центробанк сделает жилищный кредит предметом роскоши

Проверки банков В Госдуму внесли законопроект о праве регулятора ограничивать банкам выдачу ипотеки. Если его примут, Центробанк, по словам Дмитрия Ракуты, сможет проводить выборочные проверки в отдельных кредитных организациях. Такие ревизии, заявил специалист, вряд ли пройдут повсеместно.

Новое предложение станет очередной мерой ужесточения ипотеки, заявил специалист. Он напомнил, что разговоры о высокой закредитованности начались в 2020 году, когда ввели господдержку. С тех пор регулятор предупреждал о большой нагрузке на заемщиков.

«Закредитованность граждан у нас достаточно большая. Хотя по прогнозу 2022 год должен был стать годом определенного дефолта и ипотечного пузыря , но этого не произошло. Платежи возросли, но не так критично, дефолтных заемщиков не так много», - заявил ипотечный брокер.

Дорогая ипотека Дмитрий Ракута спрогнозировал сокращение рынка ипотеки в 2024 году. Условия ужесточат, жилищные кредиты станут еще более недоступными.

«Этот год в любом случае станет годом дорогой ипотеки. Ее будет сложно одобрить, сложно взять. Ипотека будет считаться элементом роскоши не только с точки зрения получения, но и одобрения. Отказов в ипотеке станет значительно больше», - предупредил он.

В июле завершится срок действия программы на новостройки. Ипотечный брокер уверен, что ее не продлят. После этого требования к заемщикам станут строже.