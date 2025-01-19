Глава ВТБ призвал к бойкоту системы SWIFT

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам», - сказал он.

Костин добавил, что решить вопрос довольно просто с технологической точки зрения. Дело остается за административной частью и договоренностями сторон.

Ранее стало известно, что западные страны запустили работу по введению ограничений против российского аналога SWIFT. Санкции могут охватить финансовые организации, использующие созданную в 2014 году систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. СПФС применяют как минимум 557 банков в 20 государствах.