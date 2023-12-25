25 декабря 2023, 15:14

Глава РФПИ назвал прибыль России от сделки ОПЕК+

РИА «Новости»
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Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сделка ОПЕК+ может считаться одной из самых важных сделок для всего мира за последнее двадцатилетие. Она приносит выгоду не только производителям и потребителям энергии, но и бюджету России.

«Она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов рублей наших активов, которые были заморожены за рубежом», - уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что такая прибыль - результат очень качественного и доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими странами - членами ОПЕК.

Соглашение по ограничению добычи нефти между участниками организации и еще 11 странами, не входящими в картель, подписали в декабре 2016 года из-за спада цен на энергоносители по всему миру.

На прошлой неделе Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Решение принял совет министров совместно с президентом страны Жоаром Лоуренсом.

Бюджет России Нефть Россия Цена на нефть ОПЕК
25 декабря 2023, 13:09
Доход блогеров в «ВКонтакте» увеличился на треть
РИА «Новости»
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В 2023 году авторы контента в «ВКонтакте» заработали на 37% больше, чем год назад. Их доход увеличился до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети.

Совокупный доход авторов через инструменты монетизации «ВКонтакте» возрос на 37% и достиг 5,5 миллиарда рублей. Блогеры могли получать деньги напрямую в новом кабинете выплат, а самозанятым начисляли повышенный доход на сумму налога.

Количество подключенных к программе VK Donut сообществ увеличилось вдвое, а самих спонсоров - на 56%. За год при помощи этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей. Самыми популярными темами, за которые читатели перечисляли вознаграждение, стали аниме, манга, k-pop, родители и дети, творчество, игры и приложения. Число просмотров видео возросло на четверть, истории публиковали на 27% чаще.

В Москве на остановке «Манежная площадь» установили новогодний вендинг от VK. Прохожие смогут выбрать товар и поучаствовать в праздничной акции.

ВКонтакте Интернет Соцсети Блогеры
25 декабря 2023, 11:09
Зарубежные инвесторы отказались финансировать «Арктик СПГ 2» из-за форс-мажора
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Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» объявили форс-мажор после введения санкций со стороны США. О выходе из проекта заявили Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC, сообщил «Коммерсант».

Инвесторы прекратят финансировать СПГ-завод и откажутся от своих обязанностей по выполнению offtake-контрактов. НОВАТЭК владеет 60% «Арктик СПГ-2», остальной портфель принадлежит зарубежным акционерам.

«Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 миллионов тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 миллиона тонн», - отметили в издании.

Ранее НОВАТЭК предупредил партнеров, что в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2» возникли форс-мажорные обстоятельства. По информации агентства Reuters , проблемы начались после санкций, которые США ввели в ноябре. Письма о форс-мажорных обстоятельствах получили испанская нефтегазовая компания Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.

США Газ Санкции Россия
25 декабря 2023, 09:50
Глава Центробанка назвала самые болезненные для России санкции
РИА «Новости»
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Остановка международных платежей и блокировка активов россиян стали болезненными санкциями для России. Об этом РБК заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она сообщила, что финансовый регулятор пытается решить проблему с международными платежами. Глава ЦБ отметила, что крупные банки с 2014 года готовились к отключению от SWIFT и выстраивали национальную платежную систему.

Набиуллина также рассказала про блокировку активов частных российских инвесторов. По ее словам, заморозка навредила не только россиянам, но и странам Запада.

«Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц - миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», - указала она.

Ранее председатель ЦБ сообщила об увеличении продаж валюты экспортерами. Она подчеркнула, что доля чистой продажи валютной выручки в октябре может достигнуть 100%. Набиуллина напомнила, что на это повлияли несколько факторов, в том числе указ президента.

Банки Санкции Россия Запад
25 декабря 2023, 07:27
Экспортеры по итогам ноября продадут всю валютную выручку — Набиуллина
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В октябре доля чистой продажи валютной выручки экспортеров увеличится и достигнет 100%. Кроме указа президента России на этот процесс повлияли рост цен на нефть, выплата дивидендов и другие факторы, заявила РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», - сказала она.

Близкий к этому показатель фиксировали в марте 2023 года, 98%. В октябре текущего года, по подсчетам Центробанка, экспортеры продали 91% валютной выручки, в том же месяце прошлого года - 107%.

Эльвира Набиуллина заявила, что на динамике сказались несколько факторов. Среди них указ президента об обязательной продаже некоторыми экспортерами своей валютной выручки, повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, конвертация валюты в период выплаты промежуточных дивидендов, выдача валютных кредитов из-за высокой ставки на рублевые.

Кредитно-денежная политика Центробанка не позволила замедлить инфляцию, заявила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, ключевую ставку следовало повысить еще весной.

Экспорт Курс валют Деньги Центробанк

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