Глава РФПИ назвал прибыль России от сделки ОПЕК+

Он отметил, что сделка ОПЕК+ может считаться одной из самых важных сделок для всего мира за последнее двадцатилетие. Она приносит выгоду не только производителям и потребителям энергии, но и бюджету России.

«Она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов рублей наших активов, которые были заморожены за рубежом», - уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что такая прибыль - результат очень качественного и доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими странами - членами ОПЕК.

Соглашение по ограничению добычи нефти между участниками организации и еще 11 странами, не входящими в картель, подписали в декабре 2016 года из-за спада цен на энергоносители по всему миру.

На прошлой неделе Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Решение принял совет министров совместно с президентом страны Жоаром Лоуренсом.