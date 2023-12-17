Глава Минсельхоза рассказал, когда в России снизятся цены на яйца

Он отметил, что власти уже обнулили импортные пошлины на яйца, и в ближайшее время зарубежные продукты поступят в Россию. После того, как ситуация на рынке урегулируется, цены на яйца упадут. Патрушев предположил, что снижение их стоимости начнется в начале следующего года.

«Дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», - заключил министр.

Ранее Патрушев рассказал, что яйца из Турции появятся на прилавках магазинов через две-три недели. Продукты из Азербайджана привезут в страну в течение недели. Он добавил, что беспошлинные яйца помогут стабилизовать цены. Власти также начали переводить производителей и торговые сети на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы продуктов.